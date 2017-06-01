Есть ли спорт в Ford EcoSport. Тест-драйв нового паркетника

Я схватил ключи и сразу прыгнул внутрь. Даже ярко-оранжевый цвет, почти как у моего Renault Kaptur, не заставил меня походить вокруг автомобиля и насладиться его линиями. Пусть не обижаются на меня дизайнеры, но… я лучше сразу за руль. потому что знаю, что ездить любой Ford точно умеет.





Только сейчас дилер начинает активные продажи фордовского «паркетника», что и стало поводом с ним поближе познакомиться с автомобилем. Тем более цены на него начинаются от среднебюджетных 15 500 долларов за базовую версию Trend с 1,6-литровым бензиновым двигателем (122 «лошадки») и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Но у нас на тест-драйве — более дорогая комплектация с «автоматом», точнее — с роботизированной трансмиссией PowerShift с двумя сцеплениями. Привод — передний.





Еще перед тем, как отдать ключи, менеджер автосалона поделился «секретной» информацией.

— Она даже с передним приводом может выехать из диагонального вывешивания? У нас возле автоцентра есть специальный тренажер, можете проверить.





Проверю, конечно, но позже, когда буду отдавать машину. А пока — срочно за руль. Внутри Ford EcoSport — что твоя Fiesta, на платформе которой и построен «паркетник». Понятное дело, что скроен интерьер с поправкой на кроссоверную сущность. То есть первое, что обращает на себя внимание, это высокая вертикальная посадка. Но удобство от этого не пострадало. Рулевая колонка регулируется по углу наклона и вылету, кресло плотно обнимает тело. Класс. Сидишь, как влитой.

Материалы отделки бюджетные, пластик жесткий, но посторонних запахов не источает. Даже в жару в машину приятно садиться.





При колесной базе меньше чем у Renault Sandero Stepway (а ведь он в какой-то степени тоже конкурент, хоть и весьма условный), Ford EcoSport благодаря вертикальной посадке предлагает вполне приличный запас пространства на задних сиденьях. «Сам за собой» при росте 186 сантиметров я уселся без проблем. А ведь тут еще и спинка регулируется по углу наклона, но по ширине места не много.

Словно оправдывая свое внедорожное кредо, «запаска» красуется на двери багажника. Сама дверь, опять же на манер серьезных вездеходов, висит на боковых петлях и открывается справа на лево. У этого решения есть как достоинства, так и недостатки. К плюсам можно отнести то, что даже высокий человек не врежется лбом в кромку крышки багажника при его загрузке.





Багажник небольшой от слова совсем, хотя предлагает среднестатистические для класса 333 литра. Спинки задних сидений можно по отдельности сложить, и потом откинуть вперед подушки. Получится 1238 литров. Но при этом никакой возможности перевезти что-то длинное. Багажник не глубокий, а высокий. И это ограничивает его грузовые возможности.

Есть ли Спорт в EcoSport?





Ford Fiesta, которую взяли в качестве платформы для создания «паркетника», определенно ездить умеет, А что высокий кроссовер? С поправкой на «рост» управляется он просто отлично. Крены небольшие, шасси заточено для азартной езды. И при этом радует его энергоемкость. «Лежачие» полицейские не заставляют клацать зубами, трамвайные пути пролетаются ходом. Никаких претензий к «рулежке» у меня не возникло.





А вот к динамке есть вопросы. И в первую очередь, к трансмиссии PowerShift. Казалось бы, «робот» должен просто щелкать передачи, как орешки, однако в его действиях есть некоторая заторможенность, причем даже в режиме «Спорт». По ощущениям — это классический гидромехнический «автомат», которому в заслугу можно поставить плавность переключений. В итоге мощности 122-сильного бензинового мотора хватает только для спокойной езды. Можно, конечно, наступить машине на «горло» и душить двигатель до хрипа, но внятного разгона вы все равно не добьетесь. Так что я перешел в режим «спокойствие, только спокойствие», а отличным шасси наслаждался в поворотах.

Отдельно хотелось бы отметить звукоизоляцию. В хорошем смысле. В машине тихо на любой скорости, и только при интенсивной разгоне вмешивается звук ревущего мотора.

Что на бездорожье?



Заявленный заводом киренс для Ford EcoSport составляет внушительные 200 мм. При коротких свесах и небольшой колесной базе это дает отличную геометрическую проходимость. К тому же нижние некрашеные части переднего и заднего бамперов можно поменять отдельно.

Так я плавно перехожу к вопросу о внедорожных способностях EcoSport. Полноприводный «паркетник» доступен лишь в одном варианте — с двухлитровым бензиновым двигателем и «механикой». Так что любителям «автоматов» придется довольствоваться только передним приводом.



А вот теперь вернемся к тому, с чего начался мой тест-драйв — сможет ли переднеприводный EcoSport выбраться из диагонального вывешивания? Для этого я заехал на смещенные невысокие эстакады. Классического вывешивания не получилось, но левое переднее колесо в какой-то момент стало беспомощно вращаться, не имея плотного контакта с поверхностью эстакады. Но вот под едва заметное похрустывание тормозов, которые придерживали вывешенное колесо, машина поехала вперед. Работает! Это значит, что на пересеченной местности, переезжая по диагонали глубокую канаву, есть шанс прорваться, не зависнув на полпути.

Понятное дело, что в грязь и болота на переднем приводе, да еще с роботизированной коробкой передач, не сунешься. Но на твердых грунтах, там, где важны геометрические параметры кузова — клиренс, углы въезда/съезда — за Ford EcoSport не придется краснеть.





Нам запомнилось



Прямой паз селектора трансмиссии каждый раз вынуждает смотреть либо на рычаг, либо на индикацию режимов на панели приборов при использовании. Всякий раз я промахивался мимо положения «D», передвигая селектор дальше, в режим «S». А двуплечая клавиша ручного выбора передач на рычаге никак не делает этот режим удобным для пользователя.



Шасси от коляски становится в багажник только в вертикальном положении



На месте подслеповатого монохромного экранчика хотелось бы иметь нормальный цветной дисплей



И кресла хороши, и геометрия посадки тоже. Водителю любого роста будет удобно



Дополнительная розетка расположена справа от подушки заднего дивана



Музыку можно слушать с флешки, кроме того, еще один USB-порт расположен возле внутрисалонного зеркала. Подключать видеорегистратор очень удобно



Низко висящая «юбка» переднего бампера заставляет быть внимательнее при парковке рядом с ограничительными полусферами



В машине с претензий на спорт нет потолочных ручек. Неуместная экономия



Зеркала среднего размера, но обзорность через них отличаня

Краткие технические характеристики

Модель, побывавшая на тесте AUTO.TUT.BY Ford EcoSport Рабочий объем, см3 1596 Максимальная мощность, л. с. 122 Максимальный крутящий момент, Нм 148 Максимальная скорость, км/ч 172 Разгон с 0 до 100 км/с, с 12,5 Расход топлива, л/100 км городской 9,2 средний 6,9 Длина, мм 4273 Ширина, мм 1765 Высота, мм 1629 Колесная база, мм 2519 Клиренс, мм 200