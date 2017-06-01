Корниленко: Наверное, таких футболистов, как Саня Глеб, у нас больше не будет

Нападающий Сергей Корниленко, завершивший карьеру в сборной Беларуси попытался ответить на вопрос, чего не хватает национальной команде для выхода на топ-турнир.



Сергей Корниленко и Александр Глеб. Фото: twitter.com/fckssamara

— Часто задумывался, чего нам не хватает хотя бы до плей-офф?

— Игры сердцем. Единения на всех фронтах, как тем же словакам. И больших мастеров, как Гамшик, которые в ключевых эпизодах могут повести за собой, решить исход. Нам бы троих-четверых периода Саши Глеба в «Арсенале», тогда можно и спрашивать по полной, почему не вышли. А когда Глеб один, это тяжело. С ним же рядом не Фабрегас или ван Перси — условно говоря, Корниленко и Калачев…

— У нас если уезжают, то в основном в Россию.

— Значит, таков наш уровень и показатель спроса на белорусских футболистов. А Саня совсем молоденьким попал в Германию и сам всего добился. Рассказывал мне, как плакал на первых порах. Магат в «Шутгарте» — Железный Феликс. А немцы на тренировках шарашат тебя по ногам будь здоров! Хотел уехать, однако перетерпел и все доказал. Но Глеб уникум — и ноги золотые, и мышление: наверное, таких футболистов у нас больше не будет.