Как Леди Босс - 2017 сотрудниками Альфа-Банка стали

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LADY.TUT.BY при поддержке Альфа-Банк а представляет шестой сезон проекта о серьезном бизнесе с женским лицом — «Леди Босс — 2017».

— Все было живо и естественно! Думала, процесс объяснений затянется, но все девушки включились в «игру» буквально за минуту! «Продажи» в тот вечер точно были. Альфа-Банку такие сотрудники нужны! — рассказывает о встрече с «Леди Босс — 2017» Екатерина Бормосова, начальник управления поддержки продаж Альфа-Банка.

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Эмоционально и полезно прошел этап от генерального партнера проекта «Леди Босс — 2017» Альфа Банка. Девушки поучаствовали в практическом курсе «Искусство впечатлять», а также в тренинге по эффективному управлению личным и семейным бюджетом. Да ведь они и так все умеют, скажете вы? Согласны, с финансами наши дамы на «ты». Однако, как говорят сами леди, учиться они любят, поэтому рады любой возможности узнать что-то новое. Тем более, когда «наставники» — опытные специалисты Альфа-Банка.

Вот как это было!

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Пинский офис Альфа-Банка встречает дорогих гостей !

Этап «Красный ящик» прошел в столице белорусского Полесья. Почему именно Пинск? — Сегодня мы пригласили участниц проекта в наше новое отделение в Пинске, потому что не только в столице, но и в небольших городах отделения Альфа-Банка отличает особый комфорт и технологичность, стиль и уют. А проекту «Леди-Босс» тоже можно подумать о расширении границ — активные леди, которые делают успешный бизнес, живут не только в Минске, — отметила Анастасия Петрович, начальник отдела партнерских программ Альфа-Банка.









Альфа-Банк постоянно заботится о своих клиентах. Забота эта проявляется во многом, например, в их обучении. Банк регулярно проводит бесплатные семинары для клиентов по темам, связанным с финансовыми инструментами. Обсуждают различные аспекты управления бюджетом, искусство накопления, разумное кредитование, страхование. Проект стартовал в Минске, но постепенно расширил границы и теперь участие в нем доступно жителям других городов. Такой семинар провели спикеры Альфа-Банка и для наших участниц.

«Конечно, многое вам знакомо. Но, поверьте, большую часть того, о чем мы будем говорить, вы игнорируете. Пусть эта встреча станет для вас мотивирующим толчком, который поможет сформировать и закрепить, наконец, полезные финансовые привычки», — обратились к леди-босс Екатерина Бормосова и Виталий Слиборский, управляющий одним из отделений Альфа-Банка в Минске.









Девушки не просто слушали спикеров, а комментировали, приводили примеры из жизни, дискутировали. Было видно, что тема финансов — это их ниша. С азартом и знанием дела дамы наперебой «накидывали» основные ошибки управления личным бюджетом. «Люди не ведут бюджет вообще». «Не учитывают сезонные расходы». «Недооценивают размер «необязательных трат». «Не накапливают на крупные покупки заблаговременно» — это всего лишь малая часть ответов, которые получили спикеры в считанные минуты после поставленного вопроса. При этом, каждая «ошибка» была аргументирована.



В гости леди-босс с пустыми руками не ездят. Подарок Альфа-Банку от Ирины Тарасевич ( ОДО «Ирен ЭСТЕТ» ).



Ароматные угощения с логотипом Альфа-Банка от пряничной мастерской Pernik.by



Сувенир генеральному партнеру проекта «Леди Босс — 2017» от Ольги Гринкевич ( сеть багетных мастерских «БелБагетМастер») .

В рабочей тетради леди оценили свои доходы (премии, денежные подарки от коллег и близких, проценты по депозитам, социальные пособия) и расходы (обязательные/необязательные, фиксированные/переменные). Интересно, но весь процесс обучения проходил легко, непринужденно и с юмором. А в каждой шутке, как известно, есть доля правды, поэтому с уверенностью можно сказать, что каждая минута семинара была полезной. «Заранее составляйте список покупок», «Не нарушайте ПДД», «Используйте энергосберегающие лампочки», — советовали дамы, как сократить расходы. Понятно, что не все можно предусмотреть, но попробовать что-то изменить можно. Ведь как там говорил Альберт Эйнштейн? «Определение слова безумие — делать одно и то же снова и снова и ждать, что результат будет отличаться».









Да, с такими знаниями начинать свой бизнес не страшно. А как насчет смены профессии? Например, в сотрудники банка пойти. Так 12 самых успешных женщин-управленцев страны менеджерами и клиентами банка стали. Клиент - не профессия, заметите вы. А вспомните тех, кто в поликлинику/банк/на почту как на работу ходит, причем в одно и то же время и с единственной целью - покритиковать. В нашем контексте, назовем это выполнением служебных обязанностей.

— Уважаемые леди, мы предлагаем вам научиться «Искусству впечатлять». Формат — бизнес-симуляция, то есть моделирование реальной ситуации, с проживанием этого опыта и корректировкой. Мы регулярно используем такой формат, когда проводим внутреннее обучение наших сотрудников. Цель — улучшить клиентские впечатления о банке. Ни для кого не секрет, что сегодня ценится не только IQ, но и EQ (эмоциональный интеллект). Поэтому чаще всего крутое обслуживание строится на том, что нам запомнилось. Важно понимать, что такое первое впечатление и как это работает, - пояснила суть курсаЕкатерина.









Чтобы дамы были во всеоружии, с ним провели краткий инструктаж.

Первое - это зонирование (встреча сотрудником посетителя либо использование мебели для зонирования). Порой мы забываем, что переживают люди, переступая порог незнакомого помещения, а ведь это так важно.

Хореография - работа со спешащими клиентам (авто припарковано в неположенном месте, обеденный перерыв заканчивается, очередь в посольство подходит). Это самые требовательные клиенты. Очень важно заметить их (по темпу или поиску вас глазами) вспомнить о том, что искусство впечатлять работает в мелочах. Спросите, например, каким временем клиент располагает. Поверьте, это зачастую все, что нужно для полноценного контакта. Конечно, главное — такие базовые вещи как улыбка и контакт глаз:

— Помните, встречать клиента нужно как гостя. Клиентов, которые ждут за пять-десять минут до открытия отделения, нужно пригласить в здание. Мы не начнем их обслуживать, согласно правилам, но мы впустим их в «дом». Если бы к вам пришли гости раньше начала застолья, вы бы не оставили их ждать в тамбуре? Так и Альфа-Банк старается быть гибким и уходить от сухих стандартов. Ну что, поехали? - добавил Виталий.



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Сладкими презентами леди-босс побаловала компания VIP-PRESENT Chocolatier. VIP-PRESENT Chocolatier — это традиции ручного производства шоколада в сочетании с современными технологиями авторской упаковки.

Итак, роли распределены: сотрудник заняли свои места, клиенты зашли в отделение Альфа-Банка. Работа закипела! Наблюдая за уверенными действиями участниц и мысли не возникало, что это не настоящие менеджеры банка. Причем касалось это не только поведения леди-экономистов, но и того, какие продукты они предлагали. И откуда они только знают так много о кредитах и депозитах? Будь клиенты настоящими, то продажами девушки точно бы похвастались!

















У леди-босс получалось все настолько складно, что была дана команда:«Усложняем задачу».Так девушки поменялись ролями, а среди клиентов появились беременные, дети, нетрезвые, скандальные особы.

«Вот это денек выдался», — говорили позже о результатах своей работы менеджеры банка, а пока приходилось принимать роды, забавлять ребенка, убирать со стола ноги скандальной дамы и разбираться, чего же хочет мужчина только с корпоратива. «Ожидайте, я позову руководителя», «Может, воды? Ваш номер в очереди 4», «Успокойтесь, с вашим Петенькой все впорядке. Он в детской комнате», «Так будем рожать или нет?!», «Давайте еще раз: какую операцию вы хотите совершить?» — раздавалось из рабочих мест отделения. А вы знаете, что делать, когда просьб десятки, а вас всего трое? Когда запросы клиентов меняются каждую секунду, а вместе с ними и их настроение?













Уверены, более терпимых, вежливых и желающих помочь сотрудников банка вы не встречали. Дамам удалось не просто применить все советы спикеров Альфа-Банка на практике, но и добавить к ним какие-то своим «приемы». И не скажешь, что девушки играли: эх, такие менеджеры банка пропали в леди-босс!

Получили удовольствие от курса «Искусство впечатлять» не только зрители-наблюдатели, но и сами главные героини. Девушки признались, что давно не испытывали таких сильных смешанных эмоций. Кто-то исполнил свою давнюю мечту покапризничать беременной, кто-то умудрился отрепетировать кусочек фотосессии для благотворительной фотовыставки. А еще, как выяснилось, быть недовольным клиентом очень сложно — столько энергии уходит. Неразумные растраты! К слову, об эффективном управлении пусть и не финансами, но тоже важным ресурсом… человеческим.









Надежда Ручанова, директор ActiveCloud (ООО «Активные технологии»):

— Тренинг Альфа-Банка на этапе «Красный ящик» заставил меня еще раз задуматься о методах планирования моего дохода, о накоплениях, способах, которыми я сегодня пользуюсь и новых инструментах, которые я, возможно, не рассматривала.

Для меня лично, как для человека, который часто путешествует, было очень полезным познакомиться с совместным предложением Альфа-Банка и Национальной авиакомпании «Белавиа». ActiveCloud и я лично, как физическое лицо, давно являемся клиентами Альфа-Банка. Поэтому уверена, что данный этап обогатил меня не только знаниями, но и существенно поможет сэкономить в планировании моих бизнес- и личных путешествий.

А ещё хочу заметить: как органично смотрелись образы участниц, в которых были элементы красного, с корпоративным цветом Альфа-Банка.

Алла Кашкан, учредитель, заместитель директора группы компаний ООО «Арт-тем» (газовое отопительное оборудование), «Служба ремонта и монтажа котлов»:

— Я хочу поблагодарить Альфа-Банк за организацию трансфера, где было всё предусмотрено до мелочей. За торт необъятных размеров и потрясающего вкуса. За тренинг «Эффективное управление личным и семейным бюджетом». За уникальную возможность «поработать» управляющей отделения Альфа-Банка и прочувствовать каково это. За удобный случай побыть в роли «нестандартного клиента». Думаю, что закинуть ноги на стол в банке я вряд ли ещё когда-либо себе позволю (улыбается). Отдельное спасибо за подарок от компании mySafety. Ну и конечно, как всегда, нас порадовали косметикой Comfort Zone, шоколадом VIP-PRESENT Chocolatier и полезной едой от Healthy Plan.

Ольга Гринкевич, генеральный директор/соучредитель сети багетных мастерских «БелБагетМастер» — www.baget.by :

— Клиентоориентированность — важная составляющая моего бизнеса. Всегда интересно узнать, что еще я могу сделать для своих клиентов. В этом смысле, практический курс «Искусство впечатлять» от генерального партнера проекта был для меня очень полезен. Теперь буду пробовать применять систему обучения сотрудников Альфа-Банка у себя в багетной мастерской. Иногда меняться сотрудникам и клиентам местами — очень даже полезно. И, главное, Альфа-Банк показал, что учиться можно весело. Наконец представился шанс хоть раз в жизни сыграть роль капризной беременной женщины. Это был чудесный этап.

Ирина Тарасевич, соучредитель, финансовый директор ОДО «Ирен ЭСТЕТ» :

— К этапу от генерального партнера проекта я начала готовиться за две недели. Все это время я нигде не появлялась в одежде алого оттенка, зная, что в Пинск я поеду в костюме красного цвета — корпоративном цвете Альфа-Банка. Яркие наряды участниц не только вписались в интерьер отделения, но и передавали внутреннее состояние леди. Состояние — любить, творить, постигать.

По приезде домой сотрудники забросали меня вопросами: «А что же там было такое? Почему именно Пинск»? Альфа-Банк показал нам, как важно быть востребованным не только в столице, но и в регионах. Заботиться нужно о каждом клиенте, в какой бы точке страны он ни находился. И у Альфа-Банка это получается! Новое отделение в Пинске, уверена, еще даст фору своим «собратьям» в Минске.

Кроме того, этап «Красный ящик» заставил меня задуматься о приобретении зарплатной карточки Альфа-Банка. Разве не лучший показатель отличной работы команды специалистов Альфа-Банка?

Екатерина Варганова, руководитель ЧУП «Перник-бай» — Пряничная мастерская Pernik.by :

— К сожалению, у меня не было возможности лично присутствовать на тренинге, но я с удовольствием послушала отзывы участниц. Проект подарил мне замечательных подруг, с которыми можно обсудить много различных тем, включая управление личным и семейным бюджетом (улыбается). Конечно, эта тема очень актуальна в любой семье, поэтому спасибо, Альфа-Банк, за такой полезный тренинг.

— Мы предложили участницам проекта поучаствовать в бизнес-симуляции «Искусство впечатлять». Этот тренинг проходят сотрудники банка и неизменно остаются в восторге — ты одновременно учишься новому и получаешь удовольствие. Во время курса отрабатывается навык создавать правильное впечатление, которое надолго остается в памяти. В совершенстве владея этим навыком, участницы добьются еще больших успехов в коммуникациях и бизнесе — очень желаем им этого. Кроме того, леди поучаствовали в тренинге по эффективному управлению личным и семейным бюджетом. Даже для опытных и состоявшихся людей зачастую бывает непросто достигнуть личной цели с помощью управления своими финансами. Надеемся, после прохождения тренинга у участниц проекта подобных сложностей точно не возникнет никогда. И конечно, мы внимательно наблюдали за участницами во время этапа. Финал уже скоро, раскрытие интриги уже близко — кто же одержит победу в проекте?", — прокомментировала «Красный ящик» Анастасия Петрович, начальник отдела партнерских программ ЗАО «Альфа-Банк».

— Этап генерального партнера получился не только интересным, но и полезным. У участниц была довольно сложная задача, сродни актерам, войти в роль и воссоздать необходимый образ, чтобы окружающие поверили тебе. Это навык, который необходим людям бизнеса каждый день, так как мы постоянно ведем переговоры, заключаем сделки. Альфа-Банк предоставил леди хорошую возможность подтянуть финансовую грамотность в составлении и управлении личным, семейным бюджетом. Ну, а каждый глоток артезианской воды AURA помогал участницам справляться с волнением, — прокомментировала эмоциональный этап проекта Алена Авдеенко, акционер и директор по продажам ОАО « Лидское пиво », участница «Леди Босс — 2016».



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Елена Симончук, совладелец, директор компании Cleanny (уборка домов и квартир):

— Во-первых, в Пинске живут мои родители, сестра, любимые племянники и крестная. Мы редко видимся, потому что я много времени уделяю Cleanny. Мы активно растем и сейчас много сил уходит на набор и подготовку новых сотрудников. Я скучаю по дому. Поэтому поехать на этап Альфа-Банка на родину было приятно.

Во-вторых, я вернулась с кучей подарков: вкуснейшие пряники от pernik.by, невероятный шоколад от VIP-PRESENT Chocolatier. Если сладостями я с удовольствием угощаю друзей, то научиться делиться итальянской косметикой Comfort Zone никак не могу. Уношу все в свою норку и мажусь этими замечательными средствами, на которые уже «подсела» в ходе проекта.

В-третьих, обновила планы на вторую часть жизни. Ее можно посвятить приобретению разных полезных привычек. Теперь под № 2 в моем списке «контроль затрат и переосмысление управления финансами».

— Альфа-Банк зажег нас своим красным цветом и еще раз напомнил о том, что деньги любят счет и их надо хранить в банке, а наша жизнь — вечное стремление к балансу.

Меня впечатлила внутренняя работа Альфа-Банка по подготовке своих специалистов, вовлеченность сотрудников в общее дело и, как следствие, — высокий уровень сервиса обслуживания в отделениях.

Наше адвокатское бюро Parada+partners работает в основном с бизнесменами, вопросы которых часто связаны с финансами, поэтому для меня было полезно получить дополнительную информацию об этом. А курс «Искусство впечатлять» вообще оказался приятным бонусом. Попробовать себя в роли руководителя отделения банка в экстренных ситуациях — незабываемые ощущения. Теперь я думаю, что в розничных отделениях банков работают супер-герои.

Юлия Забабуха, генеральный директор компании СП «Унибелус» ООО :

— Этап генерального партнера Альфа-Банка начался крайне приятно: клубникой и игристым напитком. Заданный организаторами весенне-фруктовый тон сопровождал нас всю неблизкую дорогу. Однако 300 километров до Пинска пролетели незаметно, тем более, что банк подготовил для нас тренинг по бюджетированию и мастер-класс «Искусство впечатлять». Учиться мы любим!

Первое впечатление банку на участниц произвести удалось: вкуснейший торт и горячий кофе сделали свое дело (улыбается). Также было приятно осознавать, что я уже давно использую инструменты, о которых нам рассказывали на тренинге по управлению личным и семейным бюджетом.

«Красный ящик» был по-настоящему красным. Девушки ответственно подошли к этапу и у каждой в наряде присутствовал красный оттенок — символ энергии и женственности! Надеюсь, Альфа-Банк получил от этапа столько же позитива, сколько и все участницы.

Валентина Неизвестная, управляющий партнер ООО «РСМ Бел Аудит» :

— Мне очень понравился этап «Красный ящик» от генерального партнера проекта Альфа-Банка. Ведь все, что касается денег, постоянно требует новых знаний в этой теме. И это говорю я, которая по роду своей деятельности непосредственно связана с финансами и, казалось, знает об этом все! Но не тут-то было! В этой сфере предела совершенству нет. Поэтому тренинг по эффективному управлению личным и семейным бюджетом, думаю, был полезен для каждой леди-босс. А учиться мы любим. Тем более, когда конкурс предоставляет такие возможности. Здорово, что «Леди Босс — 2017» столь многогранен, а генеральный партнер проекта внимателен к каждой участнице. Ведь дельные советы по тому, как сократить расходы, это и есть забота (улыбается).









За успешное прослушивание семинара «Эффективное управление личным и семейным бюджетом» леди награждены дипломами с подписью зампредседателя правления Альфа-Банка Татьяны Самойленко. А самые оригинальные и практичные советы девушек были отмечены продуктами от компании « mySafety ». Компания специализируется на охране личных вещей: документов, ключей, цифровых устройств и других ценных вещей клиента, а также оказание помощи в экстренных ситуациях.

Фото: Павел Поташников

— В каждом сезоне проекта этапа от генерального партнера с нетерпением ждут не только участницы, поклонники конкурса, но и мы, организаторы. И всегда эти ожидания оправдываются вдвойне! Ведь эта страница конкурса всегда получается полезной, интересной, яркой! В этом году Альфа-Банк удивил не только форматом этапа, но и местом его проведения! В Пинске проект «Леди Босс» впервые! И нам, надо сказать, это путешествие понравилось! Мы обязательно возьмем на вооружение идею Альфа-Банка о расширении границ конкурса! Ведь согласны, что и регионы богаты на талантливых и успешных бизнес-леди, — подытожила Светлана Зере , руководитель проекта «Леди Босс».









Спасибо, Альфа-Банк, за то, что день в Пинске выдался не только красивым, насыщенным, полезным, но и эмоциональным. Положительные эмоции — то, чего сегодня так порой не хватает. А достаточно ли было всего на «Красном ящике» менторам проекта?

Ольга РАЧКО, руководитель и соучредитель ООО «Антикризисное управление», победительница «Леди Босс — 2015»: Участницы посетили прекрасный город Пинск и стали гостями в одном из филиалов Альфа-Банка. Там, под руководством опытного тренера девушки приняли участие в бизнес-симуляции «Искусство впечатлять».

Этот игровой тренинг проходит каждый специалист банка. Подобный формат обучения всегда воспринимается на «ура», не исключением стали и наши бизнес-леди. В процессе тренинга они отработали навык создания правильного впечатления и корректной самопрезентации, а также узнали хитрости управления семейным и личным бюджетами.

Приятно, что этот этап получился не только обучающим, но и весёлым. Девушки очень активно включились в игру и отлично провели время. Искренне рада за каждую участницу. Валерий ПАПАКУЛЬ, адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнёры»: — Дамы в красном — это очень эффектно. А еще добавьте к этой красоте ум, невероятное обаяние и искрометное чувство юмора. Все это о них, об участницах проекта «Леди Босс — 2017»! На этапе от Альфа-Банка леди проявили себя не только как ответственные (да-да, у девушек было домашнее задание) и внимательные «ученицы», но и как настоящий дружный класс. Ведь по-другому достойно пройти курс «Искусство впечатлять» просто невозможно! Не менее полезным и увлекательным был тренинг по эффективному управлению личным и семейным бюджетом. В таких вещах, как говорится, пределу совершенства нет, даже если вы стоите у руля собственного бизнеса! Здорово, что леди-босс всегда открыты к новым знаниям и с удовольствием делятся своими опытом в тех или иных вопросах с другими.

Справка о проекте Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY . Руководитель проекта: Светлана Зере. Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная. Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина. Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году. Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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