Для тех, кто хочет купить какую-либо вещь, но не может себе прямо сейчас ее позволить, банки придумали карты рассрочки . Сегодня в Беларуси в рассрочку можно купить практически все: от дорогой бытовой техники до бургера в фаст-фуде. FINANCE.TUT.BY изучил аналитику банков и узнал, кто они — белорусы, которые чаще других пользуются рассрочкой, и что они покупают «в долг».



Фото: Reuters

Мужчины помладше, а женщины — постарше

Женщины в Беларуси активнее пользуются рассрочкой, чем мужчины. Например, среди держателей «Черепахи» банка ВТБ 40% составляют мужчины, 60% — женщины. Среди пользователей «Smart карты» банка Москва-Минск соотношение мужчин и женщин — 48,4% и 51,6% соответственно. У «Карты покупок» Белгазпромбанка разница совсем минимальная:

— И мужчины, и женщины примерно одинаково предпочитают пользоваться картой, конечно, со свойственными им особенностями. Женщины больше любят шопинг, чаще ходят с картой рассрочки в продуктовые магазины, мужчины же более склонны решать вопросы автомобильной тематики, стройки и другие, — рассказывает руководитель группы информации и связей с общественностью Белгазпромбанка Сергей Скляров.

По возрасту самая активная категория пользователей рассрочки — люди среднего возраста. В Белгазпромбанке, например, это 26−45 лет, у банка ВТБ почти половина держателей карты рассрочки находится в возрасте 31−45 лет, в банке Москва-Минск самая активная категория — 26−36 лет. Доля пенсионеров среди держателей в среднем около 10%.

Мужчины и женщины разного возраста также демонстрируют разную активность в использовании рассрочкой. Согласно данным банка Москва-Минск, мужчины в возрасте 23−39 лет чаще открывают карты рассрочки, чем женщины. А вот в старшей возрастной категории (40−60 лет) большую активность проявляют как раз женщины.

От лекарств до ювелирных украшений

Карты рассрочки задумывались как инструмент, с помощью которого люди смогут покупать дорогостоящие товары, на которые в данный момент не хватает средств. Однако сейчас, подтверждают банкиры, картами рассрочки все чаще белорусы пользуются и при совершении ежедневных покупок. Связывают это, прежде всего, с тем, что расширяется сеть магазинов-партнеров карт рассрочки, подключаются новые крупные ритейлеры.





— В рассрочку люди покупают товары для любых нужд: продукты питания, одежду и обувь, товары для строительства и ремонта, бытовую технику, ювелирные украшения, товары для детей и другое. Соотношение товаров следующее: 60% — крупные покупки и 40% — ежедневные покупки, — рассказали в Белгазпромбанке.

Банк Москва-Минск выделяет следующие категории товаров, которые белорусы чаще и больше всего покупают в рассрочку:

продукты питания,

мебель,

ювелирные украшения,

бытовая техника,

электроника.

— Сегодня наблюдается тенденция, что помимо товаров долгосрочного использования по карте рассрочки люди покупают продовольственные товары, рассчитываются в аптеках, на заправках, а также оплачивают различные услуги, — резюмируют в банке Москва-Минск.

Покупают чаще, но меньше



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Все банки отмечают, что количество пользователей карт рассрочки в последнее время планомерно растет. «После отмены справки о доходах при получении кредита количество заявок выросло. Однако рост характерен также и для других кредитных продуктов», — говорят в Москва-Минск.

В банке ВТБ рассказывают, что частота использования рассрочки увеличивается, однако средний чек покупки уменьшается. Его размер зависит от магазина-партнера, в котором совершена покупка. В банке ВТБ, например, он в среднем варьируется от 690 до 980 рублей.

На рост популярности рассрочки влияют и другие факторы, говорят в банках.

— Видимые изменения в структуре расходов наблюдаются, как правило, в

периоды появления новых крупных партнеров проекта, во время проведения

акций и мероприятий, сезонный фактор также сказывается: в праздники,

например, и прочие периоды больших трат наши клиенты чаще пользуются картой для дорогих покупок, — объясняют в Белгазпромбанке.

В обзоре отсутствуют карточки «Халва» МТБанка и «Магнит» Беларусбанка, так как банки отказались предоставлять информацию по данным продуктам.

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