ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравляем победителей конкурса "Дом моей семьи"

02.06.2017 08:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На REALTY.TUT.BY завершился конкурс «Дом моей семьи». В нем мы просили вас рассказать о стройке нового или восстановлении старого дома. Партнеры конкурса вручили призы троим победителям голосования.

Первое место занял Александр из Минска и его дом, «Как заброшенный хутор под Минском превратился в усадьбу».


Семья получила подарочный сертификат на сумму 500 белорусских рублей на покупку входной двери от компании «Стальная линия».

— Мы искренне поздравляем победителя конкурса Александра с заслуженной победой. Его агроусадьба «Комаришки» даже с фотографий окутала нас своей особенной атмосферой аутентичного белорусского дома.

Желаем победителю и всем участникам проекта вдохновения, новых идей и возможностей для их реализации. А мы, в свою очередь, всегда поможем вам с выбором входной двери, которая гармонично впишется в ваш интерьер и поддержит настроение вашего дома.

Кстати, наши дизайнеры уже начали работу над созданием эксклюзивной входной двери для Александра, которая будет аккомпанировать стилю его дома, — отметили в «Стальной линии».

Второе место — у Натальи и Андрея, которые живут в Минском районе у Заславля. Их история — «Муж и жена за пять лет создали современный дом» — набрала 1026 голосов читателей.


Для Натальи и Андрея приз подготовила компания «Алютех». Партнеры конкурса вручили сертификат на сумму 500 BYN на покупку товаров марки.

А третье место осталось за Вероникой, которая рассказала о глобальной переделке меньше чем за 30 тысяч рублей — «Превратили дачу в полноценный дом, уложившись в скромный бюджет».

«Бронзовому» призеру салон Sonit вручил подарочный сертификат на сумму 500 BYN на покупку ортопедического матраса или кровати.

— Мы всей командой внимательно следили за конкурсом «Дом моей семьи». Он дал нам возможность виртуально побывать в разных живописных уголках Беларуси. Отметим, что все проекты были очень интересными, и в каждом из них была своя изюминка. Конкурс продемонстрировал креативность, трудолюбие и целеустремленность белорусов на пути к созданию дома своей мечты, — подвели итог специалисты компании-партнера «Стальная линия».

 Беларуская кампанiя з багатай гicторыяй. На працягу 20 год мы ствараем уваходныя дзверы для дома i кватэры. Сёння нас ведаюць у 14 краiнах свету. Мы не проста кантралюем высокую якасць нашых дзвярэй, а з душой ставiмся да кожнага этапу вытворчасцi.

«АЛЮТЕХ» 20 лет делает жизнь и работу удобной на миллионах объектов в 65 странах мира. Перед отгрузкой роллеты, ворота и автоматику тестируют по более чем 50 параметрам. Международный стандарт качества ISO, современные решения от конструкторов и интересный дизайн — все это про «АЛЮТЕХ».


Салоны хорошего сна SONIT предлагают решения для качественного отдыха: широкий выбор ортопедических матрасов, кроватей и аксессуаров для сна ТМ SONIT.

Коллекция стильной мягкой мебели с ортопедическим эффектом TM LaSofa. Мебель, которая вдохновляет!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На REALTY.TUT.BY завершился конкурс "Дом моей семьи". *Партнерский материал

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Глава района вечером приехал в сквер на Восточной, где снова собрались защитники деревьев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика