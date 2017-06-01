На REALTY.TUT.BY завершился конкурс « Дом моей семьи ». В нем мы просили вас рассказать о стройке нового или восстановлении старого дома. Партнеры конкурса вручили призы троим победителям голосования.

Первое место занял Александр из Минска и его дом, « Как заброшенный хутор под Минском превратился в усадьбу ».





Семья получила подарочный сертификат на сумму 500 белорусских рублей на покупку входной двери от компании «Стальная линия».

— Мы искренне поздравляем победителя конкурса Александра с заслуженной победой. Его агроусадьба «Комаришки» даже с фотографий окутала нас своей особенной атмосферой аутентичного белорусского дома.

Желаем победителю и всем участникам проекта вдохновения, новых идей и возможностей для их реализации. А мы, в свою очередь, всегда поможем вам с выбором входной двери, которая гармонично впишется в ваш интерьер и поддержит настроение вашего дома.

Кстати, наши дизайнеры уже начали работу над созданием эксклюзивной входной двери для Александра, которая будет аккомпанировать стилю его дома, — отметили в «Стальной линии».

Второе место — у Натальи и Андрея, которые живут в Минском районе у Заславля. Их история — « Муж и жена за пять лет создали современный дом » — набрала 1026 голосов читателей.





Для Натальи и Андрея приз подготовила компания «Алютех». Партнеры конкурса вручили сертификат на сумму 500 BYN на покупку товаров марки.

А третье место осталось за Вероникой, которая рассказала о глобальной переделке меньше чем за 30 тысяч рублей — « Превратили дачу в полноценный дом, уложившись в скромный бюджет ».

«Бронзовому» призеру салон Sonit вручил подарочный сертификат на сумму 500 BYN на покупку ортопедического матраса или кровати.

— Мы всей командой внимательно следили за конкурсом «Дом моей семьи». Он дал нам возможность виртуально побывать в разных живописных уголках Беларуси. Отметим, что все проекты были очень интересными, и в каждом из них была своя изюминка. Конкурс продемонстрировал креативность, трудолюбие и целеустремленность белорусов на пути к созданию дома своей мечты, — подвели итог специалисты компании-партнера «Стальная линия».

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