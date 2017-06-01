Глава района вечером приехал в сквер на Восточной, где снова собрались защитники деревьев

В четверг в сквер на улице Восточной к местным жителям, которые собрались, чтобы записать видеообращение к властям, пришел глава администрации Советского района Юрий Трущенко. Чиновник обошел сквер, ответил на вопросы людей и пообещал еще раз встретиться с инициативной группой, чтобы обсудить спорные моменты и найти компромисс.

Конфликт местных жителей, выступающих против «закатки Восточного сквера в асфальт под площадки для массовых мероприятий» с местными властями не затухает. Вечером в четверг в сквере собралось несколько десятков местных жителей. Изначально встретиться договаривались в 20 часов вечера, но в 18.30 в сквере появился глава района, и люди собрались быстрее.

Юрий Трущенко вместе со своим заместителем Аллой Санковской сначала обошел сквер. Местные жители их сопровождали. По дороге задавали свои вопросы, возмущались и даже спорили между собой о том, нужна спортивная площадка в сквере или нет.





— Еще раз расскажу: в течение месяца тот объем работ, который запланирован, будет завершен. Строительство глобальных объектов или сетей или еще чего-то, что вы тут нафантазировали, здесь не планируется, — повторил глава Советского района Юрий Трущенко.

— А деревья зачем спилили?

— Еще раз говорю: деревья спилили больные. Есть результат экспертизы, которую провело Минприроды. На сайте администрации есть вся информация. Нарушений при строительстве сквера не выявлено. Еще вопросы есть?

Люди гудели. Многие пытались заверить главу района, что все жители близлежащих домов категорически против всех объектов.



Глава Советского района Юрий Трущенко (в центре) в окружении жителей домов на Восточной

— Но ведь это не так. У Павла (член инициативной группы, — прим. TUT.BY), насколько я знаю, в анкетах есть разные мнения. Люди не против всех объектов, а лишь некоторых из них, — сказал Трущенко.

— Да, это так. Мы не собирали против или за весь проект, мы проводили анкетирование по каждому отдельному объекту, — подтвердил член инициативной группы жильцов Павел.





Собравшиеся продолжали возмущаться. Например, одна будущая мама утверждала, что ей в сквере не нужна ни детская площадка, ни площадка для выгула собак.



Местные жители, не успевшие поучаствовать в опросе, заполняли анкеты прямо во время встречи

— Я скоро буду мамой и у меня есть собака. И мне не нужна ни одна, ни вторая площадка. Мне не нравится, что вместо сквера тут сделают непонятно что, повредят корни деревьев, а они потом попадают. И мне непонятно, почему вы не хотите услышать людей, для которых вы якобы и делаете этот сквер? — удивилась девушка. — Что нам сделать, чтобы вы нас услышали? Неужели у нашей страны так много денег, чтобы строить то, что людям не нужно?





— Людей много, мнения разные. Мы проводили свой опрос, люди высказывались за реконструкцию сквера с теми объектами, которые есть в проекте, — сказал Трущенко, но добавил, что готов встретиться с членами инициативной группы, чтобы изучить результаты их анкетирования. — Встретимся в пятницу, посмотрим результаты вашего опроса. Вместе и решим, что делать дальше. Вот тут молодой человек предложил поменять местами детскую и спортивную площадку. Кто-то — исключить некоторые объекты. Все еще раз обсудим.

Сейчас в сквере ведутся работы по устройству дорожек. Почти все больные деревья уже вырубили.





— Никаких масштабных работ здесь не будет, говорю еще раз. По площадкам мы еще раз завтра все обговорим, — пообещал Юрий Трущенко.

Запись видеообращения местные жители решили оставить на потом. Встреча с главой администрации пройдет в пятницу. REALTY.TUT.BY будет следить за развитием событий.

Напомним, в апреле в сквере на улице Восточной начали пилить деревья. Местные жители узнали, что сквер планируют модернизировать: кроме новых дорожек и лавочек, в нем поставят спортивные и детские площадки и площадку для проведения торжественных мероприятий и сезонной торговли. Люди тут же стали собирать подписи против такой реконструкции. Было проведено несколько встреч с местной властью, но результатов они не дали. Местные жители решили не сдаваться и все-таки начали проводить свое анкетирование по строительству каждого объекта. В нем уже приняло участие более 1200 человек. По предварительным результатам опроса большинство местных жителей хотят, чтобы из проекта капремонта сквера исключили несколько площадок. Проголосовали местные и за инициативу придания скверу статуса историко-культурной ценности и установки памятника или мемориального знака тем, кто восстанавливал город после войны.

За несколько дней до встречи в сквере, инициативная группа побывала на приеме в Администрации президента. Там их выслушали и пообещали, что помогут найти компромисс с местными и городскими властями.