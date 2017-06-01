Вчера во всем мире отмечали день защиты детей. Говорят, что один из маркеров здоровья общества — это его отношение к детям. Это как лакмусовая бумажка. Последнее время огромное количество резонансных обсуждений, а порой и откровенных баталий, посвящено именно теме материнства и детства.





В социальных сетях публичные и обычные люди пишут о том, что не хотят и не будут уступать детям место в общественном транспорте. Требуют запретить детям летать на самолетах и посещать рестораны. Просят убрать детские площадки на Луну, чтобы дети не шумели под окном. Когда речь заходит о давней войне велосипедистов и пешеходов, кто оказывается на передовой? «Мамаши со своими детьми и колясками, занимающие всю дорожку».

А-а-а-а, мамаши со своими детьми и колясками захватили весь мир и мешают нам жить.

Еще один отличный маркер — грудное вскармливание в общественных местах. Как только молодые мамы вырвались на свободу, осознав, что жизнь в декрете существует, и она не ограничивается четырьмя стенами и песочницей во дворе, оказалось, что вид кормящей матери шокирует общественность. Уберите это! Мы не хотим этого видеть. Кормите дома в темной комнате, накрывшись темной простыней. Грудное вскармливание в этом контексте по какой-то необъяснимой причине сравнивают с чем угодно — с сексом, с посещением туалета — но только не с приемом пищи. Хотя, казалось бы, неплохо бы общественности понимать, что грудь — это не только про секс, и мир гораздо более многогранен, и ребенок хочет есть. Безо всякого нежелательного подтекста.

Почему-то становится все больше пабликов, высмеивающих и унижающих материнство, неизвестно откуда и зачем льется поток неприкрытой агрессии в адрес такого в принципе не очень приятного (потому что оно все же несет в себе негативный окрас) понятия как «яжемать»…

И вот ты вдруг ловишь себя на том, что сказать доктору «мы заболели» уже неприлично, стыдно, страшно, о, господи, в тебе увидят сумасшедшую мамашу, ту самую, которая беспокоится о газиках, заполоняет собой всю дорогу и постит сто пятьдесят детских фото в день под тегом #мыпокакали.

И что?..

Разве дети — не цветы жизни?





Часто можно услышать о том, что нигде в мире нет такого отношения к детям, как на постсоветском пространстве.

Вот действительно уезжающие постоянно пишут какие-то совершенно невероятные для нашей действительности восторженные истории об отношении к детям в цивилизованном мире, о системе образования, о директоре школы, которая заключает новоприбывшего ученика в объятия, а не затыкает рот ему и его матери со словами «я вас слушать не собираюсь, у меня знаете, сколько вас таких, закройте дверь с той стороны».

Школа — кстати, еще одна отличная тема. Неисчерпаемый источник унижений, запугиваний и психотравм на всю оставшуюся жизнь. Внешний вид не тот, поведение вечно неуд, толку из тебя не будет.

Пережив одиннадцать лет собственного ученического кошмара, переживаешь все это снова и снова со своими собственными детьми. Потому что ничего не меняется.

В начальной школе тем, кто слишком много болтает, заклеивают скотчем рты. С пятого класса детям начинают угрожать страшным словом «научет». Ну, то есть запугивают тем, что их «поставят на учет», они не понимают, что это и о чем, но боятся, как зайцы. Очень смешно, если б не было так грустно.

Никакой презумпции невиновности. Каждый ребенок — малолетний нарушитель, каждый подросток — потенциальный преступник. Колония по тебе плачет. Ты плохо кончишь.





Воспитание через запугивание — норма в принципе. Начиная от злого дяди и доктора с уколами и заканчивая тем, что «тебя даже в дворники не возьмут». Воспитание посредством физического наказания не то что допустимо, а еще и приветствуется, потому что всех нас били — людьми выросли.

Если внимательно посмотреть вокруг, то дети вообще во многом воспринимаются как помеха. И не только в самолетах и прочих общественных местах.

Дети как помеха семейному счастью при последующих браках, потому что разведенка с прицепом, с обузой, да кому она с детьми нужна, кому вообще нужны чужие дети.

Дети как помеха карьере, потому что вопрос всегда стоит или ребенок, или карьера, и никто не хочет брать на работу потенциальную «декретницу», и родила — сиди уж дома, «тыжемать».

Дети как помеха финансовому благополучию, потому что огромные задолженности по алиментам, потому что «ты стал слишком дорого нам обходиться», — говорят ребенку в рекламе и «джинсы тоже надо заслужить», — говорят родители соседскому мальчишке.

Дети как помеха полноценной жизни. Потому что сначала нам напоминают о тикающих биологических часиках и рассказывают красивую сказку о радостях материнства, а потом неожиданно оказывается, что нам тут не очень-то и рады. Может еще и кормить тут будете?!

Нет, мы совершенно не чайлдфрендли. От нас самих наших детей нужно защищать.