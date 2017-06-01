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Ильинчик о капризах "звезд" и сюрпризах в "Ночь пожирателей рекламы"
02.06.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Рок-звезды мирового уровня, которые приезжают с концертами в нашу страну, чаще всего ведут себя не избалованно и даже скромно, чего нельзя сказать о кумирах современной молодежи, у которых очень жесткий менеджмент, требующий выполнения каждого подпункта в 50-страничном райдере, поделился наблюдением собеседник Sputnik.
"Если, например, прописана вода, йогурт или масло, которых даже в стране нет, приходится ехать в Польшу, Литву или еще куда-то или заказывать. И это при том, что любое невыполнение райдера влечет за собой отмену концерта", — рассказал Ильинчик.
© Sputnik / Виктор Толочко
Кстати, в ноябре текущего года с концертом в Минск снова вернутся легендарные британские рокеры — группа Smokie. Концерт кумиров старшего поколения состоится 20 ноября в большом зале Дворца Республики.
"В свое время они тут бывали, это были туры по Беларуси и ледовые площадки. Но потом группа ушла в какой-то отпуск, их не было, и вот они возвращаются", — рассказал Ильинчик.
Если говорить о ближайших событиях, то в пятницу, 2 июня, минчан ожидает ставший мега-популярным проект "Ночь пожирателей рекламы" — мировое киношоу, составленное из самых оригинальных рекламных роликов, снятых в разное время и в разных странах. Создателем первой коллекции таких роликов еще в 1981 году стал француз Жан Мари Бурсико.
"Мы каждый год пытаемся чем-то завлечь зрителя. Это не просто какой-то показ, это действительно ночь. Начнется все в 22 часа и продлится до 5-ти утра. Формат за последние 8-9 лет не поменялся, причем в последнее время туда начали попадать и ролики белорусских создателей", — рассказал Ильинчик.
Полную версию беседы с начальником концертного отдела Дворца Республики Геннадием Ильинчиком слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Начальник концертного отдела Дворца Республики Геннадий Ильинчик рассказал радио Sputnik Беларусь о "звездных" капризах, "громких" музыкальных событиях в столице и...
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