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Еда для кайманов: как кормят рептилий в Минском зоопарке

02.06.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В столичном зоопарке ровно год назад, 1 июня, у пары кайманов на свет появились три отпрыска — два самца и самочка. Рептилии уже подросли и окрепли. Удержать на руках полуметрового малыша тяжело (животное очень мускулистое), а пальцы в рот им лучше не совать: если не прокусит до кости, то кожу точно порвет. Их родители — еще большие хищники: папа — в три метра длиной, мама чуть меньше. По вторникам для посетителей зоопарка устраивают показательное кормление этих рептилий.

Еда для кайманов: как кормят рептилий в Минском зоопарке
© YouTube / Shannon Seville
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"Кайманов кормим один раз в день, три раза в неделю. Это мясо, рыба и курица. В целом рептилии не привередливые, только вот отец семейства терпеть не может рыбу", — рассказала Екатерина Молоткова, зоотехник группы рептилий.

Детенышей кормят с помощью пинцета: стучат по берегу, животные понимают, что их пришли кормить, и вылезают из воды. Взрослых особей кормить приходится через защитную решетку. Вместе с ними трапезничают и черепахи, которые умудряются воровать еду у кайманов.

"Первый раз всегда страшно, но потом привыкаешь к своим подопечным, начинаешь чувствовать их эмоции, они чувствуют твои, поэтому мы хорошая команда", — сообщила кипер группы рептилий Ксения Труш.

В столичном зоопарке также можно посмотреть на показательные кормления пираний, морских котиков, сурикатов и тигров.

 
 
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В Минском зоопарке можно увидеть показательное кормление крокодиловых кайманов. Смотрите на видео, как трапезничают рептилии.

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