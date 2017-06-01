В преддверии ваших отпусков и поездок на море делимся с вами мотивирующими историями похудения наших читателей.

Чтобы вы понимали подводные камни диет и физических нагрузок, каждую историю прокомментирует диетолог Марина Бондарович и даст ценные советы для тех, кто хочет привести себя в форму.

Если вы тоже можете похвастаться феноменальным похудением и готовы поделиться своим секретом красивого тела, пишите по адресу lina@tutby.com.

Сегодня рассказываем историю Валерии, которая весила 80 кг. и сбросила, благодаря неосторожному слову одного мальчика и собственной силе воли, около 20 кг.





Моя история изменения началась давно и длится до сих пор. Я всегда была полненькой девочкой и особо не заморачивалась по этому поводу. Мне никто и никогда не говорил, что я толстая. До класса седьмого.

«Жирная» — сказал мне мальчик, который был в меня влюблен с детского сада. Вот тогда у меня и начались комплексы, которые совместно с переходным возрастом превратились в гремучую смесь. Мне даже в голову не приходило изменить питание или начать заниматься спортом. Я просто замкнулась в себе и из веселой компанейской девчонки превратилась в серьезную и замкнутую.

На своем выпускном я была в платье Золушки. Золушки, которая весила 80 кг. при росте 168 см. Да, по сравнению со многими историями похудения, это не так уж и страшно, но для меня эта цифра казалась приговором для всего: личной жизни, счастья и, главное, здоровья.









Поступив на первый курс университета, я попала в мир красивых девушек-студенток, которые были к тому же умными, общительными и очень активными. Я же, измученная комплексами, никуда не ходила, а в любую свободную минуту читала и смотрела фильмы, естественно, что-то при этом жуя. В университете между парами без зазрения совести лопала вафли, шоколадки и бутерброды, любовно сложенные мамой. А вечером ела первое, второе и компот с булочками.

Я не помню, в какой момент ко мне пришла мысль, что нужно похудеть. Но я была ленивая и мне нужно было это сделать особо не напрягаясь и не лишая себя гастрономических удовольствий.

В общем, все началось с бодифлекса с Мариной Корпан. Дыхательная гимнастика для похудения дала свои первые результаты, и это мне понравилось. После 2−3 потерянных килограммов, я решила продолжать в том же духе, но при этом придерживаться системы питания «минус 60». В этой системе мне понравилась простота и то, что можно худеть и есть вкусняшки, при единственном условии — до 12 часов дня.

Даже при нестрогом ее соблюдении мне удалось скинуть еще 2 кг за месяц.

За 3 года университетской жизни мне удалось скинуть 10 кг на системе питания «Минус 60» и 5 кг на диете «Любимая». Потом мой вес остановился на цифре 70 кг — в нём я и оставалась на протяжении трех лет, успешно забросив систему питания и ни в чем себя не ограничивая. Появилась личная жизнь и желание что-то менять уже так остро не стояло.

До позапрошлого года. Расставание с молодым человеком для меня стало новым толчком: я записалась на фитнес и проходила туда год. Вес не изменился, но тело стало более подтянутым, появилась выносливость и, благодаря хорошему тренеру, любовь к спорту. Осенью прошлого года занятия стали для меня дорогим удовольствием и я решила, что продолжу самостоятельно. Новая волна вдохновения появилась в октябре 2016 года. В начале ноября меня ждала встреча, которая была для меня очень важной. И я села на диету: 5 дней питания малюсенькими порциями из ограниченного количества продуктов. Это дало новые результаты: -3 кг. Благодаря диете я уменьшила размеры желудка и научилась ценить каждый кусочек пищи, попадающий ко мне в рот. Суммарно за весь период похудения я сбросила около 20 кг.

Сейчас я придерживаюсь собственной системы питания и постоянно хожу пешком: в обеденный перерыв, домой с работы, каждую свободную минуту разминаюсь, приседаю, прыгаю, танцую, один-два раза в неделю хожу в тренажерный зал и бассейн.









Я стараюсь правильно питаться, а еще я для себя разработала собственную систему, которая позволяет мне худеть правильно и без срывов:

Завтрак обязательно полезный: каша, омлет, бутерброд из цельнозернового хлеба и сыра и проч.;

Второй завтрак можно позволить себе что-нибудь запретное, но немного, в пределах совести и дневной калорийности;

Перекус — яблоко или йогурт;

Обед — мясо и салат, каша или паста с салатом;

Перекус — фрукт, сыр или йогурт;

Ужин — Мясо с овощами, блюда из творога;

Поздний ужин — кефир, творог.

Каллорийность: в идеале — 1200−1300 ккал. По факту — 1400 ккал.

Такая система питания дала мне отвес в 8 кг. за неполные 4 месяца. На фото — не конечный результат, я стремлюсь увидеть на весах цифру 55. Я достигаю своей цели медленно, но верно!

А еще у меня есть советы, которые работают:

Купите клетчатку или/и мелкие отруби и добавляйте их везде и всюду, они чистят кишечник, уменьшают калорийность блюда и вообще очень полезные!

Добавляйте приправы: к сладким блюдам: корицу, имбирь, льняные, тыквенные, подсолнечные семечки, кокосовую стружку; к соленым: паприку, красный и черный перец, карри, базилик, орегано и т.д.

Подпишитесь на различные паблики рецептов полезного питания — вы будете удивлены, как вкусно можно питаться, и при этом худеть.

Приобретите кофемолку: мелите в муку все, что только можно: рис, овсянку, нут, льняные семечки — это прекрасная основа для ПП блюд.

Купите кокосовое масло или сделайте его сами (рецепты ищите на ютубе). Оно полностью усваивается, не откладываясь в жировые отложения, на нем без зазрения совести можно жарить и смело заменить сливочное в приготовлении блюд и намазывании на бутерброды. Честно говоря, я просто обожаю есть его ложкой или добавлять в кофе вместо молока. А еще оно широко используется в косметологии.

Если вам предстоит домашнее застолье — заварите себе имбирь, добавьте туда корицу, лимон и мед, остудите и подливайте себе в бокал. Это очень вкусно, а также это займет ваши руки и заполнит желудок (я так спасалась от новогоднего обжорства).

И, самое главное, найдите единомышленника и делитесь друг с другом новыми открытиями и своими достижениями. И знайте, что путь изменения себя — это интересный, увлекательный и невероятно благодарный процесс, которым нужно наслаждаться, двигаясь к своей цели!

Комментарий диетолога-практика, шеф-повара, технолога общественного питания Марины Бондарович :

— Здравствуйте, дорогая Валерия. Прочитала ваше письмо и захотелось предостеречь от подобных диет окружающих. Это, конечно, здорово, что у вас уменьшился вес, что вы стали увереннее, но рацион был выбран крайне неверный! Клетчатку дают натуральные продукты, первое блюдо — обязательно, в кофемолке ничего перемалывать не надо, не превращайте свой желудочно кишечный тракт в лодыря. (улыбается)

И очень насторожило, что придерживаетесь правила: до 12 все можно, а потом — нет.

Вы молоды и прекрасны, ваш организм пока работает, как полагается, поэтому не вводите его в стресс ограничениями. Гораздо лучше подобрать сбалансированный лично для вас рацион и проверить показатели здоровья — без этого никак! А советы из интернета… Ну, не очень они хороши: сейчас засилье крайне разноплановой и, к сожалению, не очень грамотной информации!

Я желаю вам уверенности в себе! Улыбаться и быть счастливой, получать от еды удовольствие, а не систему ограничений! Именно поэтому — приятного вам аппетита!

Ну и напоследок: вы умничка, что нашли в себе силы понять — жизнь нужно менять, и только в лучшую сторону! Огромной вам удачи!