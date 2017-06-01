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"Мальчик назвал меня "жирной"... И я похудела на 20 кг.": история похудения от нашей читательницы
В преддверии ваших отпусков и поездок на море делимся с вами мотивирующими историями похудения наших читателей.
Чтобы вы понимали подводные камни диет и физических нагрузок, каждую историю прокомментирует диетолог
Если вы тоже можете похвастаться феноменальным похудением и готовы поделиться своим секретом красивого тела, пишите по адресу lina@tutby.com.
Сегодня рассказываем историю Валерии, которая весила 80 кг. и сбросила, благодаря неосторожному слову одного мальчика и собственной силе воли, около 20 кг.
Моя история изменения началась давно и длится до сих пор. Я всегда была полненькой девочкой и особо не заморачивалась по этому поводу. Мне никто и никогда не говорил, что я толстая. До класса седьмого.
«Жирная» — сказал мне мальчик, который был в меня влюблен с детского сада. Вот тогда у меня и начались комплексы, которые совместно с переходным возрастом превратились в гремучую смесь. Мне даже в голову не приходило изменить питание или начать заниматься спортом. Я просто замкнулась в себе и из веселой компанейской девчонки превратилась в серьезную и замкнутую.
На своем выпускном я была в платье Золушки. Золушки, которая весила 80 кг. при росте 168 см. Да, по сравнению со многими историями похудения, это не так уж и страшно, но для меня эта цифра казалась приговором для всего: личной жизни, счастья и, главное, здоровья.
Поступив на первый курс университета, я попала в мир красивых девушек-студенток, которые были к тому же умными, общительными и очень активными. Я же, измученная комплексами, никуда не ходила, а в любую свободную минуту читала и смотрела фильмы, естественно, что-то при этом жуя. В университете между парами без зазрения совести лопала вафли, шоколадки и бутерброды, любовно сложенные мамой. А вечером ела первое, второе и компот с булочками.
Я не помню, в какой момент ко мне пришла мысль, что нужно похудеть. Но я была ленивая и мне нужно было это сделать особо не напрягаясь и не лишая себя гастрономических удовольствий.
В общем, все началось с бодифлекса с Мариной Корпан. Дыхательная гимнастика для похудения дала свои первые результаты, и это мне понравилось. После 2−3 потерянных килограммов, я решила продолжать в том же духе, но при этом придерживаться системы питания «минус 60». В этой системе мне понравилась простота и то, что можно худеть и есть вкусняшки, при единственном условии — до 12 часов дня.
Даже при нестрогом ее соблюдении мне удалось скинуть еще 2 кг за месяц.
За 3 года университетской жизни мне удалось скинуть 10 кг на системе питания «Минус 60» и 5 кг на диете «Любимая». Потом мой вес остановился на цифре 70 кг — в нём я и оставалась на протяжении трех лет, успешно забросив систему питания и ни в чем себя не ограничивая. Появилась личная жизнь и желание что-то менять уже так остро не стояло.
До позапрошлого года. Расставание с молодым человеком для меня стало новым толчком: я записалась на фитнес и проходила туда год. Вес не изменился, но тело стало более подтянутым, появилась выносливость и, благодаря хорошему тренеру, любовь к спорту. Осенью прошлого года занятия стали для меня дорогим удовольствием и я решила, что продолжу самостоятельно. Новая волна вдохновения появилась в октябре 2016 года. В начале ноября меня ждала встреча, которая была для меня очень важной. И я села на диету: 5 дней питания малюсенькими порциями из ограниченного количества продуктов. Это дало новые результаты: -3 кг. Благодаря диете я уменьшила размеры желудка и научилась ценить каждый кусочек пищи, попадающий ко мне в рот. Суммарно за весь период похудения я сбросила около 20 кг.
Сейчас я придерживаюсь собственной системы питания и постоянно хожу пешком: в обеденный перерыв, домой с работы, каждую свободную минуту разминаюсь, приседаю, прыгаю, танцую, один-два раза в неделю хожу в тренажерный зал и бассейн.
Я стараюсь правильно питаться, а еще я для себя разработала собственную систему, которая позволяет мне худеть правильно и без срывов:
Завтрак обязательно полезный: каша, омлет, бутерброд из цельнозернового хлеба и сыра и проч.;
Второй завтрак можно позволить себе что-нибудь запретное, но немного, в пределах совести и дневной калорийности;
Каллорийность: в идеале — 1200−1300 ккал. По факту — 1400 ккал.
Такая система питания дала мне отвес в 8 кг. за неполные 4 месяца. На фото — не конечный результат, я стремлюсь увидеть на весах цифру 55. Я достигаю своей цели медленно, но верно!
А еще у меня есть советы, которые работают:
Комментарий диетолога-практика, шеф-повара, технолога общественного питания
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