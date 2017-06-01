Брестская клубника за 7 рублей и испанские персики за 3 рубля. Что и почем продают на Комаровке

Белорусская клубника из Брестской области прибыла на Комаровку уже в эту среду. Стоит она 7 рублей за килограмм. Прошлогодний картофель на прилавках подорожал, зато приятно подешевела черешня. FINANCE.TUT.BY продолжает следить за ценами на главном рынке столицы.



Фото: Дмитрий Бобков, TUT.BY

Неделю назад самые дешевые белорусские огурцы отдавали по 99 копеек, но теперь цена снизилась на 36 копеек (до 63 копеек). Стоимость самых дорогих огурцов, впрочем, осталась без изменений — 3 рубля.

Самые дорогие помидоры тоже подешевели: неделю назад на ценнике писали 10 рублей, а теперь — 8,5 рубля. Это импортные — из Польши и Азербайджана. Белорусские и того дешевле — до 8,01 рубля. Помидоры черри — от 5,25 до 12,61 рубля.



Фото: www.instagram.com/komarovka.by

Редис на прилавках тоже стал доступнее: на прошлой неделе продавцы отпускали его от 1,5 до 2,5 рублей за килограмм, а теперь — от рубля до 2,2 рубля. А вот картофель немного подорожал: было от 70 копеек до 3 рублей, стало от рубля до трех. Прошлогодняя белорусская картошка уходит максимум за 1,29 рубля, молодая украинская — минимум от 1,59 копеек.



Фото: www.instagram.com/komarovka.by

Хотя бы на рубль подешевела клубника: если на прошлой неделе килограмм обошелся бы вам от 6 до 15 рублей, то теперь — от 5 до 11 рублей. Ягода украинская и польская; белорусская тоже есть — и не из столичных теплиц, как неделю назад, а из Брестской области. Испанские персики стабильны: по-прежнему стоят от 3 до 8 рублей. А абрикосы из Испании, Греции и Египта теперь по цене от 2,95 до 8,5 рубля. Самое время брать черешню из Узбекистана, Египта, Турции и Греции: неделю назад килограмм мог потянуть на 10−20 рублей, а теперь — от 3 до 20 рублей.

Огурцы Помидоры Редис Картофель 0,63 — 3 рубля 1,49 — 8,50 рубля 1 — 2,20 рубля 1 — 3 рубля Клубника Персики Абрикосы Черешня 5 — 11 рублей 3 — 8 рубля 2,95 — 8,50 рубля 3 — 20 рубля