Мастер спорта по бодибилдингу: мужа буду носить на руках

Наша собеседница Анна Игнатенко занимается бодибилдингом очень увлеченно. В прошлом году победила на чемпионате республики по этому виду спорта: заняла первое место в номинации "бодифитнес". А недавно ей дали звание мастера спорта. Впрочем бодибилдингом Аня начала заниматься случайно. Около 10 лет назад готовила документы для работы на круизном лайнере США. Процесс оказался долгим, и чтобы как-то скрасить время, девушка пошла в спортзал. На корабле продолжила тренировки, а вернувшись домой, "прописалась" в тренажерке. Устроилась сюда тренером, затем последовала череда соревнований. Но о них мы с Аней говорить и не собираемся. Нас интересуют более личные вопросы.

Родные расстраиваются, что я "опять не замуж"

- Аня, для начала хотим отметить: ты отлично выглядишь.

- Занимаюсь 6-7 лет, это стаж непрерывных тренировок. До этого периодически то ходила в зал, то не ходила. Сейчас вне соревновательного сезона тренируюсь три-четыре раза в неделю.



© Фото: из личного архива А. Игнатенко Анна Игнатенко не раз побеждала в международных соревнованиях по бодибилдингу

- Как окружающие реагируют, глядя на тебя? Существует много стереотипов о девушках, которые занимаются бодибилдингом.

- За пределами спортивного зала я выгляжу обычной девушкой. Платья, каблуки. Хотя по душе все же больше удобные джинсы и кроссовки. Думаю, поэтому не все сразу могут распознать во мне качка-бодибилдера (смеется — Sputnik). И соответственно какой-то особенной реакции окружающих описать не могу. Что касается стереотипов, то их действительно много. Но, наверное, у меня окружение поменялось. И это как-то естественно произошло. Рядом находятся люди, которые тоже тренируются, и им близко то же, что и мне. Поэтому сказать, что меня окружении не понимает… Понимает, просто мне посчастливилось найти "своих" людей.



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© Фото: из личного архива А. Игнатенко За пределами спортивного зала Анна - самая обычная девушка

Соревнования — дорогое удовольствие

— Я знаю, что многим девчонкам, которые тренируются, пишут в личку всякие сообщения типа "фу, мужик". Мне повезло. Может, за спиной и говорят — я не знаю. Но чтобы в лицо кто-то сказал "некрасиво" — такого не было.— Классно воспринимают! Тут хочется отметить, что изначально у каждого мужчины есть определенные предпочтения. Те, которые любят спортивных девчонок, обычно мне говорят: "Вау, классно". А другие — они смотрят на других девушек.- Да.- Кстати, поставьте такую пометочку (смеется — Sputnik).- Не отговаривают. Но, к сожалению, у нас в обществе принято думать, что к определенному возрасту каждая девушка должна выйти замуж и родить детей. Должна — и все тут. Когда я начинаю готовиться к очередным соревнованиям, и родные видят и понимают, что я "опять не замуж", нет-нет да у мамы, промелькнет, мол, пора бы. Я к этому спокойно отношусь, всему в жизни свое время. Сейчас мне моя жизнь нравится, наверное, именно потому что я часто делаю то, что хочется, а не то, что должна.

- Есть мнение, что для того, чтобы добиться хорошей формы, нужно пить стероиды. В твоем окружении есть люди, которые к этому прибегают?

— Я против употребления чего-либо, что вредит здоровью. Это совершенно ненужные жертвы, ведь за свой спорт мы денег не получаем. Кроме того, хорошую форму реально сделать самому. Да, у меня неплохая генетика. Папа когда-то занимался борьбой. Мне легче накачаться. Но если у человека нет данных, то зачем ему ходить в зал. Пусть занимается другим видом спорта. Когда люди говорят, что без стероидов форму сделать нереально, наверное, они хотят этого достичь быстро и легко. Но легко не бывает. Быстро тоже.

- Ты сказала "мы денег не получаем", то есть на своей форме в Беларуси заработать нельзя?

— Я имела в виду, что нам не платят за соревнования. Подготовка к любому старту — это скорее растраты, чем заработок. Ведь ты сам платишь за тренировки, питание, купальники, прически, грим, а если едешь выступать за границу, — за поездку, билеты, взносы. Это не в одну тысячу долларов выливается. Если выигрываешь, в лучшем случае тебе дарят медаль, кубок, присваивают спортивное звание. Это, конечно, очень приятно, но ничего не дает в материальном плане. Соревнования — это один из способов самореализации.

- Тебе не поступали предложения сняться в рекламе?

- Нет.

- А что бы согласилась рекламировать?

- Что-то определенно связанное со спортом.

- Ты говорила, что тебе легко тренироваться из-за хорошей генетики. Но, наверное, есть часть тела, которая особенно "сопротивляется"?

- Пятая точка. Еще плечи хотелось бы побольше и спину пошире.



© Фото: из личного архива А.Игнатенко Когда нет соревнований, на тренировки Анна ходит 3-4 раза в неделю

- Слышала, что если под пятки подкладывать книгу, и приседать в таком положении, пятая точка накачается быстрее. Это правда?

- Секрет не в книге и не в приседаниях. Накачать эту часть тела — сложный, долгий и требующий определенных усилий процесс. Очень важна техника, чтобы качать не ноги. Важно, что ты ешь, пока занимаешься. Играет роль генетика. Даже если подобрать свое упражнение, из-за нее эта часть тела, может, и будет качаться, но не так, как хочется. И все же, на мой взгляд, лучше заниматься дома, чем вообще ничего не делать.

- В Минске есть сообщества женщин, которые занимаются бодибилдингом?

- Есть группа в интернете, но я бы не сказала, что большая. Мы все друг друга знаем. Встречаемся пару раз в год, когда проходят соревнования, и следим друг за дружкой через соцсети.

- Каков средний вес таких девушек? Я читала, одна спортсменка весила 100 килограмм.

— Это очень много. Средний вес у моих коллег будет больше, чем у девушек, которые не занимаются. Но что парадоксально, выглядят они при таком положении вещей гораздо лучше.

- Ты поднимаешь большие штанги. А можешь ли поднять мужчину?

- Сейчас, я так понимаю, пойдет самореклама. Напишите, мол, я буду носить своего мужа на руках (смеется — Sputnik). Когда только начинала заниматься, я и моей тренер во время тренировки ради забавы подхватили на руки ее супруга, который весит порядка ста килограмм. И все это засняли на видео.

Когда все получается — не хочется останавливаться

- Кто чаще к тебе приходит тренироваться: мужчины или женщины? И какая возрастная категория?

— Занимаются и парни, и девушки. Хотя девчонок все-таки больше. Возраст от 20 до 50 и даже выше.

- Правда, что если начал заниматься, потом тяжело остановиться?

- Люди, которые только начали ходить в зал и еще не заметили изменений во внешности, отмечают, что у них функциональность улучшилась. На лестницу стало проще подниматься, а если едут на дальние расстояния в машине, то спина у них больше не болит. Потом они привыкают к этому и останавливаться не хотят.



© Фото: из личного архива А. Игнатенко Анна признается, что тренироваться ей совсем не сложно из-за хорошей генетики

- Насколько дорого заниматься бодибилдингом?

- Мне в этом плане подвезло, так как работаю в спортзале и не плачу за тренировки. Деньги трачу только на спортивное питание, это около 50-70 долларов в месяц. Если брать людей, которые только начинают заниматься, то им придется больше потратиться. Нужно купить абонемент в спортзал, спортивную форму, оплатить услуги тренера. По поводу тренерства у меня своя позиция. Мне кажется, везде, куда бы ты не пошел, нежен тренер. Это позволит обучиться чему-то новому и гораздо продуктивнее провести время. Я недавно ходила прыгать на батуты. Пришла и сразу говорю: "Мне нужен тренер". Час длилось занятие, и все это время он от меня не отходил. В итоге во время второй встречи я выполнила сальто, хотя никогда в жизни этого не делала и еще я страшный трус.

- Какие ошибки допускают люди, которые приходят тренироваться?

- Самые разные. Начиная от того, что могут прийти на тренировку голодными, что нельзя — плохо станет по время занятия. На голодные диеты садятся. Я вообще не вижу проблемы в том, чтобы скинуть вес, если ты не ешь. Любой может не есть и худеть. Ты постарайся сделать так, чтобы есть и похудеть. Девчонки, которые приходят в зал, чтобы похудеть, сразу идут в зону кардио — на беговую дорожку. К тренажерам не подходят. Но силовые упражнения с отягощением сделают этот процесс гораздо более быстрым и продуктивным. Есть парни, которые говорят: блин, я три подхода сделал, а тело не растет. Всего три! Радует то, что становится больше людей, которые более осведомлены в этом вопросе. Но все равно остаются те, кто относятся к тренировкам, как к чему-то временному. А на самом деле это как образ жизни.

- Самый лучший комплимент для девушки, которая занимается бодибилдингом?

— Мне нравятся комплименты по поводу того, что я сильная. Приятно, когда отмечают, что все-таки женственная. Стереотип рушится благодаря моему примеру. Вот это приятно.