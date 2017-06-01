Более 25 человек пострадали в результате нападения террористов на отель в Маниле





Вооруженные автоматами террористы ворвались в отель Resorts World Manila и открыли стрельбу по постояльцам.

Официальной информации по инциденту пока нет. В основном, она вся поступает из социальных сетей. Как сообщают очевидцы, в отеле была не только стрельба, но и взрывы.

По последним данным, в здании еще остаются заблокированные террористами люди, но многим удалось спастись, выпрыгнув из окон второго этажа.

Как сообщил представитель Красного Креста Пасая Чаптера, в результате нападения в больницы доставлены более 25 человек. Это только раненные люди. А вот о погибших пока ничего не сообщается.

Ответственность за теракт уже взяло на себя запрещенная во многих странах террористическая организация "Исламское государство".