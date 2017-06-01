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Более 25 человек пострадали в результате нападения террористов на отель в Маниле
02.06.2017 09:17 — Разное | Ежедневник
Вооруженные автоматами террористы ворвались в отель Resorts World Manila и открыли стрельбу по постояльцам.
Официальной информации по инциденту пока нет. В основном, она вся поступает из социальных сетей. Как сообщают очевидцы, в отеле была не только стрельба, но и взрывы.
По последним данным, в здании еще остаются заблокированные террористами люди, но многим удалось спастись, выпрыгнув из окон второго этажа.
Как сообщил представитель Красного Креста Пасая Чаптера, в результате нападения в больницы доставлены более 25 человек. Это только раненные люди. А вот о погибших пока ничего не сообщается.
Ответственность за теракт уже взяло на себя запрещенная во многих странах террористическая организация "Исламское государство".
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Вооруженные автоматами террористы ворвались в отель Resorts World Manila и открыли стрельбу по постояльцам.
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