Несвижский завод детского питания будет работать на крупнейшего ретейлера России X5

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Ретейлер не производит еду, как «Магнит», а договаривается о стратегических партнерствах с производителями.

Крупнейший в России продовольственный ретейлер X5 Retail Group договорился о стратегическом партнерстве с белорусским Несвижским заводом детского питания, рассказали «Ведомостям » представители компаний.

Завод с конца 2016 г. производит молочную продукцию под брендом «Сарафаново» только для торговых сетей Х5 («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Торговой маркой стороны, по словам их представителей, владеют совместно. Завод выпускает молоко, кефир, питьевые йогурты, творожки и др. в среднем ценовом сегменте, рассказал руководитель представительства предприятия в России Станислав Никитин. В августе, по его словам, планируется выпустить вместе с X5 второй бренд для питьевых йогуртов и творожков, «он будет чуть дороже».

Партнерство с X5 бессрочное, говорит Никитин. Завод «довольно большой», добавляет он: проектная мощность – 180 000 т готовой продукции в год. На Х5 работает 100% мощностей, говорит директор X5 по стратегическим партнерствам Сергей Трибунский. «Пока загружать мощности сторонними контрактами не планируем», – добавляет Никитин. «Мы для себя решили, что лучшим клиентом будет ретейл, и проектировали завод под производство собственных торговых марок (для торговых сетей), – продолжает он. – Первой, к кому мы обратились, была X5».

По словам Никитина, завод не стал развивать свой бренд, так как российский рынок не растет так же бурно, как в 2000-е гг.: «Единственный сегмент, который может повлиять на распределение долей на рынке, как мы считаем, – это торговые сети». Ведь доля собственных торговых марок (СТМ) в России еще низка по сравнению с более зрелыми европейскими рынками, рассуждает Никитин.

X5 сообщила о рекордном с конца 2009 года росте трафика.

По данным «СПАРК-Интерфакса», 70% Несвижского завода детского питания принадлежит Nomopoli Limited, 30% – у бывшего руководителя белорусского дивизиона «Юнимилка» Александра Караника. Никитин не стал раскрывать бенефициаров проекта.

До своего задержания владелец «Биокома» Андрей Павловский рассказывал, что его компания строит в Несвиже завод по производству молочных продуктов, напоминает TUT.BY . Объем инвестиций составлял 60 млн евро. Инвестпроект задумывался как создание экспортно ориентированного молокоперерабатывающего предприятия установленной мощностью 500 тонн принимаемого молока в сутки. Правительство Беларуси оказывало поддержку проекту.