В Беларуси начали производство быстровозводимого модульного жилья по уникальной технологии. На сборку одного дома отводится два дня, после чего он готов к заселению. Домокомплект приезжает на стройплощадку с окнами, внутренними инженерными сетями и готовой отделкой.

Новая технология сочетает в себе тепло каркасного дома и эстетику клееного бруса. С панельно-щитовым домостроением ее роднит то, что стены на стройплощадку прибывают уже в собранном виде. И в то же время, это не очередная разновидность каркаса.



Проект модульного дома на 120 м², террасой на 60 м² и автомобильным навесом

Александр Мазин, учредитель компании «Вуд Хаус Бел» и разработчик новой технологии на примере демонстрационного дома в Колодищах подробно рассказал REALTY.TUT.BY, как собираются такие дома и какие у них перспективы на рынке.

— Необходимость в производстве таких быстровозводимых домов возникла при выходе на американский рынок. Оплата труда строителей там почасовая, строить долго — значит дорого. Например, чтобы собрать дом из классического клееного бруса, потребуется четыре месяца. Поэтому логичное решение — сократить время на строительство. Так и родилась идея модульного дома-лего. На готовом фундаменте он собирается буквально за два дня.





В основу фундамента входит нижний венец из массива лиственницы. Благодаря тому, что все размеры выполнены с точностью до миллиметра, поставить на него панели стен не составляет труда. В представленном варианте нижнее бревно фрезировано под кирпич и покрашено. Вес всего здания в сборе — 12 тонн, давление на фундамент минимальное.







Домокомплект привозят после того, как были смонтированы трубы теплого пола под всей площадью дома и уложена крупноформатная плитка.





Для стен модульных домов был разработан специальный клееный брус нового типа — внутри бревна имеется полость, которая заполняется утеплителем. Сам брус полый не по всей длине — в местах соединений и перерубов это массив. В полости укладывается любой утеплитель — эковата, каменная вата, пеноизол. Планируется также использовать мозырьский утеплитель из древесины.









Стены в таком доме очень теплые — коэффициент сопротивления теплопередачи составляет 6,8 при европейской норме 6,1. (белорусская норма — 3,2). Толщина стены — 240 мм.





Представленный проект имеет большую площадь остекления, однако зимой в доме будет комфортно — окна «теплые». Для их производства используется широкий оконный брус 88 DIN c двухкамерным стеклопакетом и фурнитурой Roto. Кстати, оконные проемы заполняют на заводе.









Кроме этого, каждая панель-стена поставляется с разведенной внутри электропроводкой — электрику ее нужно будет только соединить.









Стены выставляются с помощью подъемного крана. Изюминка технологи — соединение стен-панелей специальным образом — вертикальной балкой из клееного дуба. По форме это двутавр — «бабочка». Он играет роль замка в угловых соединениях.





Плоская крыша также состоит из готовых панелей. Толщина утеплителя в кровле подогнана под европейские нормы — 400 мм. В панелях уже разведена проводка под светильники. В представленном доме предлагается отделка потолка белой вагонкой. Швы на потолке скроются фальш-балками.





Для сборки дома привлекается монтажная бригада из 6-ти человек. В идеале, от момента обращения в компанию и до заселения пройдет не больше месяца.









Модульность предполагает возможность строить жилье поэтапно. Представленный в Колодищах дом делится на три части. При необходимости можно купить только центральную часть и жить как в квартире-студии. Это будет стоить примерно 39 тысяч долларов. Появились деньги — купил боковой блок с двумя спальнями. Не хватает площади — купил еще один. Они легко пристыковываются благодаря специальной конструкции крепления. Что потребуется, так это сделать фундаменты под модули .









Дом имеет богатую инженерную начинку. Впечатляет наличие в «базе» системы автоматизации («Умный дом»). Она позволяет управлять климатом, освещением, видеонаблюдением. Есть защита от протечек, система мониторинга аварийных ситуаций, датчики присутствия и так далее. Розетки и сценарные выключатели — JUNG (кто знает, сколько они стоят, поймет, что на этом не экономили).





В котельной этого дома будет стоять электрокотел. Александр Мазин считает, что как только заработает БелАЭС, электроэнергии в стране будет с избытком, она будет более доступна:

— Я служил на атомной подводной лодке, и знаю, что такое реактор: он постоянно дает энергию и куда хотите ее девайте. Поэтому мы еще будем улицы освещать, чтобы забирать эту энергию. Уже сейчас ставят электросчетчики, которые будут считать электроэнергию по дневному и ночному тарифам. Это давно практикуют в Европе — обращали внимание, что современная бытовая техника программируется на включение в определенное время?

Через месяц в Слуцке на полную мощность заработает цех по производству модульных домов. Первые 160 домокомплектов будут поставлены в США. Есть желающие построить такие дома и среди белорусов. Кроме представленного проекта, сейчас разрабатывается еще четыре варианта модульных домов разной этажности и размеров.



































Ориентировочная цена же такого дома под ключ — 69 тысяч долларов. Руководство компании говорит, что интерес к их домам обусловило то обстоятельство, что при высоком качестве исполнения и богатой комплектации покупатель тратит относительно небольшие деньги, примерно, 500 долларов за м2.