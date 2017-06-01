ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Криушенко после поражения в Швейцарии: То, что хотели от спарринга - то получили

02.06.2017 09:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итоги выездного поражения в спарринге со Швейцарией, сообщает официальный сайт АБФФ.


Игорь Криушенко. Фото: abff.by

— Первый тайм сыграли немножко робко, прижимались к воротам. И как результат — пропустили этот гол. Хотя предупреждал ребят, что левая нога у Шакири очень хорошая, нельзя давать ему бить. В первом тайме не получилось у нас контроля, не получилось подходов. Брак в передачах не позволил создать давление на ворота. Максимум что было — это стандарты.

Во втором тайме сыграли смелее, агрессивнее. Жаль, что не распорядились, не выжали из мометов значительный удар или давление на створ ворот. А так, в общем, ребята не разочаровали, пытались, сражались. В желании не могу им отказать. То, что хотели от спарринга — то получили.

— Игорь Николаевич, удалось ли посмотреть репетицию каких-то тактических вещей?

— Тяжело было посмотреть. Многовато браковали мы сегодня. Сложно говорить о тактических моментах, когда в простых ситуациях иногда теряли мяч. По крайней мере, игру в обороне сегодня мы отработали. То, над чем работали в плане обороны — с большего требования выполнялись. Выход в атаку и моменты проведения быстрой атаки — вот это не получилось сегодня.

— Может быть, кого-то выделите персонально?

— Не буду выделять кого-то персонально. Все ребята старались — возможно, у кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Это скорее информация для нас, для внутреннего пользования, чтобы конкретно определиться с теми, кого вызовем на подготовку к матчу с Болгарией. А так ребята старались, и не хочется кого-то обидеть, что кто-то был лучше, кто-то хуже.

— Давно без побед, сегодня тоже не смогли достигнуть положительного результата. Психологически ребята нормально подойдут к матчу с Болгарией?

— Я думаю, нормально. Хотя игру сегодня и проиграли, но, по большому счету, по самоотдаче, по желанию у меня вопросов нет. Вопросы по техническому исполнению, по выполнению тактических моментов. Но по желанию упрекнуть кого-то не могу. Поэтому не думаю, что это будет сильно давить на ребят. Я перед игрой им говорил, что задача сыграть достойно, показать свои лучшие качества, чтобы мы рассматривали их как кандидатов в сборную на игру с Болгарией. У кого-то больше получилось, у кого-то меньше. Убиваться здесь смысла большого нет, будем стараться шаг за шагом идти вперед. Следующая игра официальная — здесь и спрос будет другой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итоги выездного поражения в спарринге со Швейцарией.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Более 25 человек пострадали в результате нападения террористов на отель в Маниле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика