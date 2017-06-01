Криушенко после поражения в Швейцарии: То, что хотели от спарринга - то получили

Главный тренер футбольной сборной Беларуси Игорь Криушенко подвел итоги выездного поражения в спарринге со Швейцарией, сообщает официальный сайт АБФФ.



Игорь Криушенко. Фото: abff.by

— Первый тайм сыграли немножко робко, прижимались к воротам. И как результат — пропустили этот гол. Хотя предупреждал ребят, что левая нога у Шакири очень хорошая, нельзя давать ему бить. В первом тайме не получилось у нас контроля, не получилось подходов. Брак в передачах не позволил создать давление на ворота. Максимум что было — это стандарты.

Во втором тайме сыграли смелее, агрессивнее. Жаль, что не распорядились, не выжали из мометов значительный удар или давление на створ ворот. А так, в общем, ребята не разочаровали, пытались, сражались. В желании не могу им отказать. То, что хотели от спарринга — то получили.

— Игорь Николаевич, удалось ли посмотреть репетицию каких-то тактических вещей?

— Тяжело было посмотреть. Многовато браковали мы сегодня. Сложно говорить о тактических моментах, когда в простых ситуациях иногда теряли мяч. По крайней мере, игру в обороне сегодня мы отработали. То, над чем работали в плане обороны — с большего требования выполнялись. Выход в атаку и моменты проведения быстрой атаки — вот это не получилось сегодня.

— Может быть, кого-то выделите персонально?

— Не буду выделять кого-то персонально. Все ребята старались — возможно, у кого-то получилось чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Это скорее информация для нас, для внутреннего пользования, чтобы конкретно определиться с теми, кого вызовем на подготовку к матчу с Болгарией. А так ребята старались, и не хочется кого-то обидеть, что кто-то был лучше, кто-то хуже.

— Давно без побед, сегодня тоже не смогли достигнуть положительного результата. Психологически ребята нормально подойдут к матчу с Болгарией?

— Я думаю, нормально. Хотя игру сегодня и проиграли, но, по большому счету, по самоотдаче, по желанию у меня вопросов нет. Вопросы по техническому исполнению, по выполнению тактических моментов. Но по желанию упрекнуть кого-то не могу. Поэтому не думаю, что это будет сильно давить на ребят. Я перед игрой им говорил, что задача сыграть достойно, показать свои лучшие качества, чтобы мы рассматривали их как кандидатов в сборную на игру с Болгарией. У кого-то больше получилось, у кого-то меньше. Убиваться здесь смысла большого нет, будем стараться шаг за шагом идти вперед. Следующая игра официальная — здесь и спрос будет другой.