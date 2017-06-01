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Футболист забил мяч прямым ударом с углового в игре Кубка Бразилии
Венесуэльский полузащитник «Атлетико Минейро» Ромуло забил мяч прямым ударом с углового в игре Кубка Бразилии против «Параны». Видео взятия ворот размещено на канале Sportdude в YouTube.
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Хавбек исполнил обводящий удар с угла поля на 41-й минуте встречи, открыв счет. В середине второго тайма преимущество «Атлетико» удвоил бразильский форвард Фред, установив окончательный результат игры.
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Отличился венесуэльский полузащитник "Атлетико Минейро" Ромуло.
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