Бизнес прежде всего: США выйдут из Парижского климатического соглашения

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Президент США объявил о выходе из Парижского климатического соглашения. В свое время США не ратифицировали и предыдущее глобальное климатическое соглашение — Киотский протокол.

Выход США из нового климатического соглашения, кроме имиджевого урона новому всемирному климатическому режиму, означает также сокращение минимум на четверть средств на климатические программы фондов ООН, направляемых наименее развитым странам, а также снижение темпов сокращения выбросов парниковых газов в самих США, пишет «Коммерсантъ». Впрочем, климатические программы штатов, городов и компаний, а также развитие возобновляемой энергетики в стране будут продолжаться, считают эксперты.

«Мы выходим из Парижского соглашения, но начинаем переговоры о повторном вступлении в него на новых условиях или разработку нового договора»,— заявил господин Трамп. В своей речи он также подчеркнул, что условия, на которых США приняли на себя обязательства в Парижском соглашении, были крайне невыгодны для американской экономики и американских компаний, и повлекли бы за собой серьезные потери и сокращения рабочих мест. «Мы не против экологии, но мы также не против американского бизнеса, мы выступаем за экономический рост», — заявил Дональд Трамп.

Он также подчеркнул, что обязательства, взятые на себя его предшественником, намного превышали усилия, предпринимаемые в Китае, Индии и ЕС (прочих крупнейших эмитентах парниковых газов в мире). По словам американского президента, выход США из соглашения также означает прекращение реализации планов по сокращению выбросов парниковых газов и отмену всех дальнейших платежей в климатические фонды ООН. По действующим в настоящее время правилам рамочной конвенции ООН по климату, юридически на выход из соглашения США понадобится около трех с половиной лет.

В рамках своей предвыборной кампании будущий президент не раз обещал свернуть все экологические и климатические программы своего предшественника Барака Обамы. Как перечисляют во Всемирном институте ресурсов (World Resources Institute), по итогам пяти месяцев пребывания в Белом Доме Дональд Трамп подписал указы о пересмотре Плана чистой энергетики, ранее утвержденных требований к выбросам метана от операций с нефтью и газом, а также экологических требований к качеству моторного топлива. Также президент США отменил мораторий на предоставление новых лицензий на добычу угля и других видов ископаемого топлива на федеральных землях, подписал указы о возобновлении разрешений на строительство нефтепроводов для транспортировки сланцевой нефти Keystone XL и Dakota Access и отменил введенный Бараком Обамой запрет на освоение шельфовых месторождений нефти и газа в Арктике у берегов Аляски. Специальный указ Трампа, выпущенный в конце марта, также поручил всем министерствам и агентствам подготовить список сдерживающих факторов для добычи всех энергоносителей на территории США и выявить меры по их устранению. Наконец, господин Трамп сократил на 31% финансирование Агентства по охране окружающей среды (EPA) и существенно снизил уровень господдержки дальнейших научных исследований в области климата.

Напомним, что в своем время администрация Билла Клинтона также подписала и объявила о планах ратификации Киотского протокола, однако последующая администрация Джорджа Буша даже не вынесла рассмотрение вопроса на заседание Сената. В результате, США так и не стали стороной Киотского протокола.

Выход Трампа из Парижского климатического соглашения — во многом даже более драматический шаг, это серьезный удар по новому климатическому режиму, едва установившемся после многолетних климатических переговоров на уровне ООН, результатом которых стало Парижское климатическое соглашение, утвержденное странами в Париже в декабре 2015 года. США (как и Китай) ратифицировали Парижское соглашение уже в сентябре 2016 года — исключительно президентским указом, без утверждения Сената. Целый ряд международных экспертов полагает, что столь быстрое вступление соглашения в силу стало возможным в том числе, благодаря достижению договоренностей двух крупнейших эмитентов по целому ряду пунктов нового климатического договора.

Во время ожидания выхода США из нового климатического соглашения, целый ряд стран, в том числе ЕС, Китай и Индия, публично осудили подобный шаг новой американской администрации, отметив, что готовы продолжать амбициозную политику в области снижения выбросов парниковых газов в своих странах. Лидеры Китая не раз говорили о желании стать новым климатическим лидером мира.

Впрочем, последствия выхода США из Парижского соглашения отразятся не только на самой стране и на будущем международной климатической политики, но и, в частности, на перспективах сокращения выбросов парниковых газов в развивающихся странах. Еще в 2014 году Барак Обама взял обязательства выделить Зеленому климатическому фонду, финансирующему меры по снижению выбросов и адаптации к изменению климата в наименее развитых странах, 3 млрд долларов, из них 1 млрд был перечислен сразу, 500 млн переведены осенью прошлого года. Оставшиеся 1,5 млрд долларов Дональд Трамп переводить не намерен — что, по словам директора программы «Климат и энергетика» WWF-России Алексея Кокорина, ставит под вопрос порядка 25% международных климатических фондов.

Для самих же США отказ от реализации климатических целей Парижского соглашения означает, скорее всего, незначительное «ослабление» планов по сокращению выбросов — с обещанного уровня минус 26–28% к 2030 году от уровня 2005 года, до минус 22% (сейчас — минус 15%), которые, как подчеркивают эксперты, можно будет выполнить без каких-либо серьезных усилий. Отметим, что в последние годы выбросы парниковых газов в США продолжали снижаться — в 2016 году они снизились на 1,7%, в основном за счет электроэнергетического сектора, сокращения использования угля и роста доли возобновляемой энергетики. Большая часть аналитиков, полагает, что эти тенденции продолжатся и в условиях неучастия страны в Парижском климатическом соглашении. Так, сразу после объявления о выходе США из климатического договора, о намерении продолжать снижать выбросы объявили губернаторы целого ряда штатов и городов (в том числе Калифорнии и Нью-Йорка), а также руководители крупнейших американских компаний.