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Флагман украинских ВМС сможет прослужить всего год

02.06.2017 10:10 — Разное | Tut.by  
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Бывший командующий украинскими военно-морскими силами вице-адмирал Сергей Гайдук рассказал, что жизненный цикл сторожевого корабля «Гетман Сагайдачный» значительно сократился из-за постоянных проблем с финансированием, сообщает «Корреспондент.net».


Фото: vmsu.info

Вице-адмирал рассказал, что кораблю остался всего год жизни. По его словам, проблемы появились уже при плановых ремонтах флагмана.

«К сожалению, качество этих поддерживающих ремонтов, которые проводились николаевским заводом имени 61 коммунара, оказалось очень низким. Из двух заявленных в ремонт корабельных дизель-генераторов один вышел из строя еще на гарантии. Причем эту поломку не смогли устранить даже в течение гарантийного срока. Дошло даже до прокуратуры, которая пыталась оштрафовать николаевские верфи почти на 700 миллионов гривен».

Выход из сложившейся ситуации вице-адмирал видит в строительстве новых кораблей, адаптированных под стандарты НАТО. Сергей Гайдук занимал должность командующего ВМС Украины с 7 марта 2014 года по 15 апреля 2016 года.

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Проблемы появились уже при плановых ремонтах флагмана.

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