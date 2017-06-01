Это просто маленький Bentley. В Минске представили новый Audi Q5. Цены от 39 950 Евро

Это только снаружи Audi Q5 второго выглядит как эволюция предшественника. Кроссовер примерил на себя новый фирменный стиль и сохранил багажную дверь, будто обнимающую заднюю часть кузова. На самом деле у машин разных поколений ничего общего.





1 июня в Минске был представлен Audi Q5 второго поколения. Презентация прошла на высоте седьмого этажа ТРЦ «Galleria Minsk»: машины были подняты на террасу на кране накануне ночью.

Новый Audi Q5 выглядет спортивнее и атлетичнее машины предыдущего поколения — прежние округлые формы и покатые поверхности сменились строгими и четкими линиями. Возможно, образ Q5 чересчур сдержан и не имеет ярких запоминающихся деталей. Что-то нам подсказывает, что на ходу машина впечатляет гораздо больше.

— Новый Audi Q5 определенно заслуживает внимания. Машина не только стала совершеннее, комфортнее и технологичнее, она дарит совершенно иные эмоции своему владельцу. И даже подстраивается под его вкусы. Вы сможете ощутить и благородное спокойствие, и горячий темперамент нового Audi Q5 — в зависимости от того, что вам нужно в конкретный момент, — отметил в своей речи генеральный директор СП «Автосалон-AV» Владислав Туркин. — Мы получили весьма привлекательные цены на Audi Q5, который, кстати, мы называем «маленьким Bentley» — техника нового немецкого кроссовера роднит его с люксовым Bentayga.





Audi Q5 в самом деле является не таким уж дальним родственником Bentley Bentayga — оба автомобиля построены на платформе MLB evo. К слову, она же лежит в основе Audi Q7 и А4/А5.

Новый Audi Q5 подрос почти по всем габаритам, но не перешагнул за границы своего класса. Кузов увеличился в длину всего на 23 мм (4663 мм), стал на 13 мм шире (1893 мм) и на 10 мм выше. Расстояние между осями практически не изменилось: прирост в символические 10 мм (до 2819 мм) можно не считать. Объем багажника прибавил 10 л и теперь достигает 550 л. Если машина оснащена продольной регулировкой задних сидений, то, сдвинув их вперед, можно высвободить еще 60 литров для груза. При сложенных спинках заднего ряда образуется грузовой отсек объемом 1550 л.





Кузов стал легче благодаря широкому использованию алюминия: Снаряженная масса уменьшилась на 90 кг благодаря капоту, задней двери, поперечине переднего бампера и опорам передней подвески, сделанным из авиационного металла. Масса Audi Q5 с 2-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. составляет 1795 кг.

Новый Q5 стал самым «маленьким» Audi, получившим пневмоподвеску. Она не только улучшает плавность хода, но и позволяет увеличивать дорожный просвет на 60 мм. «Стандартный» клиренс составляет 186 мм, в режиме allroad он увеличивается до 211 мм, а в положении off-road даже до 231 мм. А при движении по шоссе на высокой скорости клиренс уменьшается до 171 мм. Пневмоподвеска доступна за доплату. Штатно все Audi Q5 идут на пружинной подвеске с нерегулируемым просветом в 208 мм.





Кстати, какой бы ни была подвеска, ее дополнительно можно оснастить электроннорегулируемыми амортизаторами: водитель сможет выбирать характеристики демпфирования, от комфортных до динамичных. Сами схемы подвески не изменились, лишь были модернизированы. Сзади — во всех вариантах «пассивная» многорычажка, которая не умеет отклонять колеса на небольшие углы поворота. Спереди — фирменная подвеска на двух поперечных рычагах.





Рулевой механизм нового Audi Q5 оснащен электроусилителем — его мотор установлен прямо на рейке. За доплату можно получить активный рулевой механизм и, опять же активный, задний дифференциал.

Фирменная система полного привода Quattro переживает серьезные изменения. Теперь и Audi Q5 вместо классического «железного» межосевого дифференциала Torsen полагается на многодисковую муфту, подключающую заднюю ось. Причем муфта состыкована не с задней главной передачей, а с коробкой передач. В корпусе заднего дифференциала устроена кулачковая муфта, которая отключает правую полуось. Когда в полном приводе нет необходимости, межосевая муфта отключает кардан, задних полуоси колес вращаются вхолостую (от колес). Данная мера позволяет снизить потери в полноприводной трансмиссии. Новая система полного называется Quattro ultra.





На момент старта продаж в Беларуси Audi Q5 предлагается с единственным бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил. Цена — от 39 950 Евро. Также в прайс-листе присутствует версия SQ5. Ее 3-литровый мотор выдает 354 «лошадки». Цена «горячей» версии нового кроссовера составляет минимум 54 750 Евро.





«В базе» у Q5 — традиционная аналоговая панель приборов, мультимедиа с 7-дюймовым дисплеем, климат-контроль, декоративная отделка интерьера алюминием, 17-дюймовые литые диски, ксеноновые фары, задние светодиодные фонари и другие премиальные мелочи. За доплату предлагаются два дипа светодиодных фар — «обычные» и матричные, виртуальный щиток приборов, кресла с функцией массажа, трехзонный климат-контроль, цветная подсветка интерьера, задний диван с регулировками по длине и наклону спинки, а также сервопривод задней двери.

Новый Audi Q5 прибывает в Беларусь из-за океана. Производство кроссовера перенесено из Германии на новый завод в Мексике.