Пенсионер, который выбросил из окна бутылку и разбил BMW, получил два месяца ареста

Два месяца ареста получил пенсионер, который выбросил из окна бутылку и разбил припаркованную BMW. Об этом сообщили в областном суде.

Напомним, инцидент произошел в конце марта на улице Ожешко: 81-летний пенсионер метнул из окна своей квартиры в стоящий без нарушений правил дорожного движения BMW бутылку. Снаряд угодил ровно в лобовое стекло автомобиля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Приговором суда гражданин признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганство), на основании ч.1 ст. 339 УК Беларуси ему назначено наказание в виде двух месяцев ареста», — сообщили в суде.

Также с пенсионера в пользу потерпевшего взыскали 437 рублей 40 копеек возмещения материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.