ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пенсионер, который выбросил из окна бутылку и разбил BMW, получил два месяца ареста

02.06.2017 10:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Два месяца ареста получил пенсионер, который выбросил из окна бутылку и разбил припаркованную BMW. Об этом сообщили в областном суде.

Напомним, инцидент произошел в конце марта на улице Ожешко: 81-летний пенсионер метнул из окна своей квартиры в стоящий без нарушений правил дорожного движения BMW бутылку. Снаряд угодил ровно в лобовое стекло автомобиля. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

«Приговором суда гражданин признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганство), на основании ч.1 ст. 339 УК Беларуси ему назначено наказание в виде двух месяцев ареста», — сообщили в суде.

Также с пенсионера в пользу потерпевшего взыскали 437 рублей 40 копеек возмещения материального ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Также с пенсионера в пользу потерпевшего взыскали 437 рублей 40 копеек возмещения материального ущерба.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Нефтепереработка из флагмана превращается в убыточную отрасль
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика