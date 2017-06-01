До Больших Конюшанов дошел Большой ураган. Московского апокалипсиса не случилось, но зрелище впечатляющее. В один момент даже остановились, потому что машину конкретно раскачивало. Впереди было большое поле, по которому несся ураган.

Первый раз в жизни я увидел, как оно ходит: черное облако упрямо перло по полю, буквально в 50 метрах от нас. Роберт дернулся за фотоаппаратом, но оставил попытку: дождь заливал все моментально. Я немножко поснимал из машины, а потом героически выскочил поснимать снаружи.

Эпицентр урагана уже ушел громить дальше, я поймал только самый хвостик. По итогам — промок до нитки, чуть не получил березой в лоб и залил дождем непромокаемый Самсунг. Самсунг обиделся и отказался заряжаться, сообщив, что у него в гнезде влажно. Вернулись домой.

— А у вас есть фен?

— Нет, фен в соседнем доме, у Нины.

Нина встретила феном, зарядкой и разносолами. По итогам — засиделись до глубокой ночи. Телефон зарядился, я освоил искусство игры на гитаре с четырьмя струнами, Роберт выспался дома. В телефоне наконец появился интернет, так что жизнь заиграла новыми красками.



© Sputnik/ Наивные путешественники" из Латвии: Алексей Стетюха и Робертс Вицупс

Ураган ушел дальше, но погода безнадежно испортилась. Утром следующего дня моросил мелкий дождь, периодически переходящий в легкий ливень. Ветер тоже никуда не пропал. Тем не менее, утром мы отважно выдвинулись из дома и отправились на центральный рынок.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Местный рынок

Рынок встретил давно забытым колоритом. Продавцы-зазывалы, бабушки с пучками зелени и полная готовность к диалогу. Подходим к палатке "Охота-Рыбалка". Я за ножами, Роберт за фонариками. На полках ничего интересного. Рядом в мешке лежит мешок линей.

— Сами поймали?

— Да какое. Браконьеры подарили. У самого уже года два времени нет удочку закинуть. А от этих хоть какая-то отдача.

— В смысле?

— Продал им сети по дурости. Кто-то сообщил, наложили штраф, две с половиной тысячи долларов. Теперь работаю за эти самые сети.

Начинается дождь. Уличные торговцы не уходят, с завистью глядя на коллег в палатках. Мы ретируемся в машину.

— Елки. Там был аппарат, через который можно деньги на телефон положить!

Ежимся, идем к аппарату. Процесс пополнения счета превращается в действо. Аппарат безапелляционно потребовал ввести имя, фамилию и отчество. Пока я, путем проб и ошибок рассказывал бездушной машине всю свою жизнь, девушка сзади начала нервничать.

— Да не отчитывайтесь вы ему! Напишите фамилию и все.

Ввел фамилию, действительно сработало. Таким образом я оказался не только при интернете, но и при связи с Беларусью.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Девушка-продавец на рынке оказалась очень общительной

Беларусь общительна до невозможности. Любой продавец, водитель и прохожий моментально готов вступить с тобой в диалог. Подсказать что-то, посетовать на жизнь, просто поговорить о погоде.

Латышей тут знают. Те, кто не жалеет — любят. Выходцев из Латвии тут вообще немало. Кто-то переехал в советское время, кто-то уже после обретения независимости. Никто не жалеет.



© Sputnik/ Робертс Вицупс Белорусское сало на рынке под Лидой

Вообще, Лида производит очень странное впечатление. Ощущение Советского Союза, в котором установили декорации для съемок фильма про ХХI век. Хорошие иномарки, дорогие рестораны, красивые, модно одетые девушки — все это моментально перечеркивается стареньким "ЗИЛом", с надписью "Хлеб" на кузове. И сразу ощущаешь, что хозяин тут он, а не ты.

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