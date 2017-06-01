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Сборная Беларуси с минимальным счетом уступила футболистам Швейцарии
02.06.2017 09:55 — Разное | Ежедневник
БЕЛТА
Подопечные Игоря Криушенко в товарищеской встрече потерпели поражение от сборной Швейцарии – 0:1.
На протяжении всего матча белорусы плотно играли в обороне. Однако уже на 9-ой минуте пропустили гол от швейцарского хавбека Джердана Шакири. Он сильно пробил почти с 25-метровой дистанции, и мяч рикошетом от штанги оказался в сетке Сергея Черника. Белорусская команда не позволяла своим оппонентам часто добираться до своих вратарских владений, но и сами в атаке не смогли ничего показать.
Стоит отметить, что значительная часть вызванных футболистов провела дебютные матчи в составе национальной дружины.9 июня белорусская сборная сыграет в квалификации к чемпионату мира с болгарами.
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Подопечные Игоря Криушенко в товарищеской встрече потерпели поражение от сборной Швейцарии – 0:1.
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