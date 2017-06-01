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Microsoft случайно разослала инсайдерам "убийственное" обновление Windows

02.06.2017 10:28 — Разное | Tut.by  
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Новая сборка Windows 10 обернулась серьезными проблемами для владельцев мобильных устройств. Об этом сообщает сайт MSPoweruser.


Фото: microsoft.com

Сборку системы под номером 16 212 этой ночью получили пользователи мобильных устройств и персональных компьютеров под управлением Windows 10. Она пришла автоматически участникам программы Windows Insider, которые раньше других могут испробовать новешие версии системы.

Однако по неизвестной причине на мобильных устройствах сборка системы начинала бесконечный цикл перезагрузки. Устройства приходилось сбрасывать с помощью Windows Device Recovery Tool — это приводило к полной потере данных.

У пользователей персональных компьютеров новая сборка не вызвала проблем. Однако нет гарантий, что они не проявятся в будущем. Издание полагает, что сборка относится к внутренней ветке разработки и попала к пользователям по ошибке.

«Если вы участвуете в программе Windows Insider, НЕ устанавливайте сборку 16 212 на свой мобильный или ПК, — пишет обозреватель издания MSPoweruser. — Помните, что это внутренняя сборка, которая никогда не должна была быть выпущена для пользователей».

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Мобильная версия системы вызывала на смартфонах бесконечный цикл перезагрузки.

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