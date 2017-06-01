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ГАИ опубликовала график репетиций парада в Минске

02.06.2017 10:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 июн – Sputnik. Столичная Госавтоинспекция обнародовала график закрытия для движения автотранспорта в июне части проспекта Машерова из-за репетиций военного парада.

ГАИ опубликовала график репетиций парада в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Парад, приуроченный Дню Независимости Республики Беларусь, пройдет в Минске 3 июля. 

"В связи с проведением тренировок сводной роты почетного караула по подготовке к проведению парада 5, 8, 12, 15, 19 и 22 июня с 22:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств по проспекту Машерова на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей", – сообщили в ГАИ.

По информации инспекции, в указанные дни в это время на данном участке также не будет ходить общественный транспорт.

В ГАИ рекомендуют водителям заранее планировать маршрут своего движения с учетом этой информации.

По данным Министерства обороны Беларуси, в текущем году в параде будут участвовать 220 единиц военной техники, в том числе новые белорусские броневики "Кайман", а также полученные из России вертолеты Ми-8МТВ-5.

 
Теги: Минск
 
 
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Часть проспекта от улицы Даумана до проспекта Победителей будут закрывать для движения на два часа 6 дней в течение месяца.

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