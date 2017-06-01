Куда пойти в выходные в Минске бесплатно, а куда - за 20 рублей

Июнь в этом году начался с прохладной, дождливой и ветреной погоды. Но переменная облачность и кратковременный дождь не повод сидеть дома, когда в городе происходит столько всего. Что предпочесть и как провести время, если в кармане не больше 20 рублей или денег нет совсем, подскажет AFISHA.TUT.BY в традиционном обзоре.

« Гастрофест » — крафтовые закуски





Где: столичные заведения Когда: с 25 мая по 14 июня Сколько: 20 рублей

Десяток заведений будут предлагать крафтовые закуски к пиву в Минске. Механика фестиваля остается прежней: каждый день с 25 мая по 14 июня минчане могут попробовать любой из предложенных сетов в ресторанах — участниках фестиваля по фиксированной цене 20 рублей. Напомним, что цель фестиваля, как признаются организаторы, — за умеренную цену познакомить минчан с различными кухнями и шеф-поварами лучших столичных заведений.



Кадр из фильма

Когда фильм показали в рамках основного конкурса Каннского кинофестиваля, картину встретили 10-минутными овациями. А на днях за «Нелюбовь» Звягинцеву вручили приз жюри в Канне. Картину оценили не только российские, но и зарубежные критики. В рейтинге журнала Screen после полутора недель каннских показов «Нелюбовь» была на первой строчке по оценкам.

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Где: кинотеатр «Пионер» (ул. Энгельса, 20) Когда: 2 июня, в 19.00 Сколько: бесплатно

В рамках «Недели Швеции» в Минске, в кинотеатре «Пионер», проходят бесплатные показы. 2 июня, в 19,00, фестиваль «Шведского кино» завершится художественной лентой Лизы Лангсэт «Отель» (2013). Вход свободный. Билеты на фильм можно получить бесплатно в кассе кинотеатра с 12.00 в день показа.

Вместе с кинофестивалем в фойе кинотеатра «Пионер» открылась шведская фотовыставка #enjoysweden («Получи наслаждение от Швеции»), которая будет работать до 11 июня.

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Где: Корпус (пр-т Машерова, 9) Когда: 2−4 июня, 15.00, 18.00 Сколько: 5 рублей

«Белое зеркало» — это три дня концертов, выставок, вечеринок и кинопоказов. 2 июня, в 18.00, открытие проекта пройдет с культурологом и журналистом Максом Жбанковым, который выступит с экспресс-спичем «Жуки в муравейнике. Зачем фильмам музыканты». 3 июня гостей ждет виниловый марафон и виниловый маркет (outdoor) с открытой дискуссией «Винил снова на волне. Миф или реальность». 4 июня можно будет увидеть художественно-документальный музыкальный фильм « Внутреннее ».

День шведской культуры — поп-звезды 80-х, Naviband



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Где: Верхний город (пл. Свободы, 23А) Когда: 3 июня, с 13.00 Сколько: бесплатно

Праздник шведской культуры начнется в Верхнем городе в час дня. На главной сцене возле Ратуши с 13 до 18 часов белорусские группы споют шведские хиты и сыграют народную музыку. А с 20 до 22.00 здесь выступят наши участники «Евровидения» Naviband и шведские поп-звезды 80-х Secret Service.

Помимо локации возле главной сцены, праздник шведской культуры будет проходить с 13 до 18 часов и на других тематических площадках.





Где: ТРЦ «Титан» (пр-т Дзержинского, 104) Когда: 3 июня, с 12 до 15 часов Сколько: бесплатно

Необычный фестиваль пройдет на площадке у торгового центра, которую на один день превратят во вселенную супергероев. Посетителям предложат познакомиться с вымышленными персонажами, пройти полосу препятствий, напрячь извилины в поисках разгадок и поучаствовать в научном шоу.

При желании перевоплотиться смогут и зрители — организаторы будут рады гостям в костюмах известных персонажей. А тому, кто захочет продолжения, можно сходить в кино — в прокат Беларуси вышел фильм про супергероиню « Чудо-женщина » с Галь Гадот в главной роли и Крисом Пайном в роли американского агента.

« Все начинается с семьи » — активный отдых





Где: Центральный детский парк им. Максима Горького (ул. Фрунзе, 2) Когда: 3 июня, 13.00 Сколько: бесплатно

3 июня в Центральном детском парке имени М. Горького состоится семейный праздник, посвященный Дню защиты детей. Развлечения для себя найдут, как малыши, так и взрослые: анимационные зоны, конкурсы и соревнования для детей, а также серия образовательных мастер-классов от специалистов в области педагогики, педиатрии и детской психологии — для родителей.

Праздник продлится с 13.00−17.00, а участие во всех активациях, указанных в программе, будет бесплатным для посетителей.



Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

Где: Верхний город (пл. Свободы, 23а) Когда: 3 июня, 15.00 Сколько: бесплатно

Программа в 15.00 стартует в Каретном дворике, где выступит The Brothers, Оксана Палий & Streetband и другие. В музыкальном переулке к вечеру можно будет услышать Levini и поучаствовать в открытом мастер-классе Zumba.



Фото: Reuters

Где: в заведениях Минска Когда: 3 июня, 21.30 Сколько: вход свободный (подробности уточняйте у администраторов заведений)

3 июня главная футбольная интрига сезона 2016/2017 разрешится в финале Лиги чемпионов УЕФА. Белорусским ценителям футбола попасть на просмотр финальной игры главного клубного чемпионата можно в заведениях Минска : «Фрайдис», «Время есть», The View, ENZO cafe и др.





Где: Дворец искусств (ул. Козлова, 3) Когда: с 3 июня по 4 июня Сколько: 2 рубля

Мероприятие адресовано всем, кто интересуется авторской мебелью, оригинальными предметами интерьера и необычным домашним декором из различных материалов: натуральное дерево, камень, металл, бетон, стекло, керамика, текстиль и другие материалы.

В Канапа-Маркете примут участие более 50 белорусских дизайнеров и брендов.