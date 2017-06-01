Беларусь поднялась на 4 строчки в Глобальном индексе миролюбия





В Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) Беларусь оказалась между Македонией и Мьянмой.

Находящаяся на 103 месте в Глобальном индексе миролюбия Беларусь реально выглядит «желтым» островком на фоне более «миролюбивых» западных соседей и более «милитаризованных» юго-восточных, пишет Thinktanks.by .

Индекс традиционно с 2007 года составляет Институт экономики и мира. Всего в него входят 163 государства.

Отметим, что Беларусь в прошлогоднем рейтинге занимала 107 место.

Соседи Беларуси разместились на следующих позициях: Латвия – на 32-м месте, Польша – на 33-м, Литва – на 37-м, Россия – на 151-м, а Украина – на 154-м месте.

Как показывает индекс, три самые миролюбивые страны на планете - это Исландия, Новая Зеландия и Португалия. Кстати, Европа по-прежнему является самым миролюбивым регионом, несмотря на возросшую террористическую угрозу.

Три аутсайдера рейтинга – Сирия (163-е место), Афганистан (162-е место) и Ирак (161-е место).

Судя по рейтингу, в 93 странах мира ситуация имеет тенденции к улучшению, в 68 ухудшается.

Примечательно, что в Беларусь не попала в отдельный под-рейтинг по Европе. Она включена в индекс «Россия и Евразия». Там она оказалась на 5-м месте, пропустив вперед Молдову, Казахстан, Грузию и Узбекистан.

На карте зеленым цветом выделены страны с очень высоким и высоким уровнем миролюбия, желтым – со средним, а красным – с низким.

Global Peace Index измеряет уровень насилия внутри государства и агрессивность его внешней политики. Исследование выпускается ежегодно и рассматривается в качестве отправной точки для глобального проекта «Перспективы человечества», целью которого является выявить взаимосвязь мира и устойчивого развития на планете. Авторы проекта подчёркивают, что он носит только справочный характер и не призван выносить суждения в адрес той или иной страны.