WWF: решение США о выходе из Парижского соглашения ударит по самым слабым странам

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Трамп нанес удар по самым слабым и уязвимым странам мира, для которых гранты на адаптацию к негативным последствиям изменений климата насущно необходимы, считают эксперты.

Решение американского президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату не имеет большого значения, так как влияние этого шага на выбросы парниковых газов минимально, заявили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

Как напомнили в WWF, в 2015-2016 годах глобальные выбросы парниковых газов стабилизировались, в чем главную роль сыграл переход с угля на газ и на возобновляемые источники энергии в Китае и США.

"Это экономически и коммерчески обусловленный процесс, на который Трамп не может оказать влияния, никто не будет использовать уголь и старые технологии, если выгоднее переходить на новые.

"Из-за политических заявлений господина Трампа никто не собирается отказываться от выгод низкоуглеродного развития: ни американский бизнес, ни другие страны, — считает директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

По его словам, Трамп нанес удар по самым слабым и уязвимым странам мира, для которых гранты на адаптацию к негативным последствиям изменений климата насущно необходимы. Они нужны для здравоохранения, водного и сельского хозяйства, тех секторов, где коммерческий подход невозможен, а ситуация все более тяжелая. Без США эти средства сократятся примерно на 25%.