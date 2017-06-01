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Макей декларировал готовность Беларуси ослабить визовый режим с США
02.06.2017 10:32 — Разное | Ежедневник
фото: regionnews.net
Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США на взаимной основе.
Об этом глава белорусского МИДа сообщил во время международной конференции "Экономическая безопасность в глобализированном мире" в рамках экспертной инициативы "Минский диалог", передает
По его словам, продолжаются переговоры о либерализации визового режима между Беларусью и Европейским союзом. "Мы спокойно работаем над соответствующими соглашениями. Потребуется некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня, - отметил дипломат. - Я не делал бы трагедии или не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима. Мы работаем над этим».
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Беларусь готова рассмотреть послабление визового режима с США на взаимной основе.
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