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Wikileaks обнародовала новые данные о кибершпионаже ЦРУ
02.06.2017 10:22 — Разное | Ежедневник
trofire.com
Wikileaks продолжил серию публикаций, подтверждающих факт слежки ЦРУ за пользователями компьютеров через вредоносные программы. В этот раз организация опубликовала новые данные о вирусе «Пандемия».
Вредоносная программа заменяла файлы в Microsoft Windows троянской программой, а юзер, ничего не заподозрив, распространял этот вирус через локальную сеть.
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Wikileaks продолжил серию публикаций, подтверждающих факт слежки ЦРУ за пользователями компьютеров через вредоносные программы. В этот раз организация опубликовала...
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