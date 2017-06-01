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Wikileaks обнародовала новые данные о кибершпионаже ЦРУ

02.06.2017 10:22 — Разное | Ежедневник  
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Wikileaks обнародовала новые данные о кибершпионаже ЦРУ

trofire.com

Wikileaks продолжил серию публикаций, подтверждающих факт слежки ЦРУ за пользователями компьютеров через вредоносные программы. В этот раз организация опубликовала новые данные о вирусе «Пандемия».

Вредоносная программа заменяла файлы в Microsoft Windows троянской программой, а юзер, ничего не заподозрив, распространял этот вирус через локальную сеть.

Новая публикация о вирусе представляет собой техническую документацию 2014–2015 годов. Правда, в этих данных отсутствуют технические детали, раскрывающие процесс замены файлов в Windows.

Ранее Wikileaks рассказал о проекте спецслужб Athena, целью которого был взлом Windows.

Напомним, что основатель и главный редактор Wikileaks Джулиан Ассанж с мая 2012 года располагается в посольстве Эквадора в Лондоне, где попросил политического убежища. Однако недавно шведская прокуратура сообщила о возможном прекращении ​расследования в отношении Джулиана Ассанжа, обвиняемого в изнасиловании. Впрочем,  Ассанж может быть арестован британскими властями за неявку в суд в 2012 году.

 
 
 
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Wikileaks продолжил серию публикаций, подтверждающих факт слежки ЦРУ за пользователями компьютеров через вредоносные программы. В этот раз организация опубликовала...

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