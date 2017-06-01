«На улице Есенина стоит заброшенное здание. Его начали строить еще в 2012 году, но так и бросили. Там стоит хилый забор, и дети со всего района лазят в этот недострой играть. Это очень небезопасно! Там жуткий темный подвал. Почему стройку не огородят как надо? А если что-то случится?», — обратилась в редакцию REALTY.TUT.BY жительница микрорайона Малиновка Ирина.





Недострой, о котором говорит девушка, стоит недалеко от рынка Maximus на улице Есенина. По паспорту объекта двухэтажное кирпичное здание должно было стать павильонами «Хуткае харчаванне». Закончить его строительство должны были еще в апреле 2013 года. Недострой обнесен забором, который затянут сеткой. Но забор низкий и перелезть через него не составит труда любому подростку.





В ООО «Минутка-92», которое и строило объект, объясняют, что о детях, играющих на стройке, знают. И даже не раз сами приезжали, чтобы их оттуда выгнать.

— Проблема такая действительно существует. Но забор на территории мы постоянно обновляем, а дети делают в нем дыры, приходят с плоскогубцами и пролазят на стройку. Дети очень агрессивные. Мы уже обращались в исполком, и в милицию, просили посодействовать, чтобы они как-то их утихомирили. И сами говорили с детьми, но они все равно продолжают болтаться по стройке, — рассказал представитель компании заказчика ООО «Минутка-92», Леонид. — Да, строительство объекта затянулось. Дело в том, что при выделении участка, было затронуто немного городской земли. Ее надо было узаконить. В мае 2015 года мы обратились в Мингорисполком с просьбой это сделать. Но документы теряли два раза. И только в феврале этого года удалось получить все разрешительные документы.

По словам представителя компании, на месте недостроя уже скоро появится полноценное кафе — в течение недели-двух на объекте начнется интенсивная стройка.





— Когда на объекте начнется активная работа, дети перестанут туда ходить. За этим мы будем следить, — говорит Леонид.