Как забег в ползунках может спасти жизнь ребенку

Республиканская акция "Не оставляйте детей одних" началась в День семьи, 15 мая, а 1 июня прошел ее последний, третий этап, посвященный Дню ребенка. Причем, концерты состоялись в каждом регионе Витебской области. В некоторых городах их проведут еще и в ближайшую субботу.

К безопасности в ползунках!

Мероприятие получилось большим и интересным: концерт с участием детских коллективов, игровые обучающие площадки, — на одних нужно было проявить ловкость, на других показать знания в сфере безопасности, на третьих — поближе познакомиться с пожарным извещателем и правильно его прикрепить. Победители награждались призами.

Кроме этого, были организованы аттракционы: "Дымовая завеса", где ребята, получив аппараты со сжатым воздухом (АСВ), должны были пройти через настоящую дымовую завесу, испытав себя в роли спасателей, а также "Веселый альпинист", — в нем дети, экипированные, как альпинисты, покоряли "эвересты" из ящиков.

Праздник дополняла площадка "Face art", где все желающие могли бесплатно изменить свою внешность при помощи аква-грима.

Акцию спасатели проводили совместно с волонтерами, областным комитетом БРСМ и учениками профильных классов МЧС из 31 и 44 школ города Витебска. Основной же частью праздничной программы были "Гонки в ползунках" и оформление колясок и трехколесных велосипедов в стиле пожарных машин будущего. Все это было сделано для того, чтобы привлечь внимание родителей, у которых дети еще не научились ходить, но уже активно ползают. Это одна из самых высоких групп риска: мало понимая, где опасность, малыши могут свободно передвигаться, и поэтому их нужно постоянно держать под контролем.

"Мой сын участвовал в "забеге", конечно, мы не пришли первыми, но это не страшно, главное участие! Мне очень нравится. Веселая и полезная акция", — рассказала мать одного из маленьких участников состязания Галина.

Полезный креатив

"Мы стараемся идти в ногу со временем и рассказывать людям об опасностях в нестандартной форме. Готовим театральные постановки. В марте, например, поставили спектакль в КЗ "Витебск". В октябре готовим представление для самых маленьких в кукольном театре "Лялька". Сами выступаем в роли актеров", — рассказала начальник центра пропаганды и взаимодействия с общественностью областного управления МЧС Наталья Туркова.

Спасатели уже около пяти лет используют новые формы информирования населения. В течение года они проводят, примерно, восемь акций, либо приуроченных к праздникам, либо просто сезонных, которые, например, рассказывают о вреде курения в постели, либо о том, как безопасно встретить Новый год. Для этого используются самые большие площадки города и приглашаются актеры.

Министерству по чрезвычайным ситуациям помогают Министерство образования и Министерство культуры. И, судя по статистике, такой подход удачен: за последние пять лет количество пожаров сократилось вдвое.

Сейчас по всей стране проходит кампания "Гордимся, что научили", которая представлена баннерами, рекламными плакатами, в СМИ. Желающие могут поучаствовать в онлайн-тестировании, получить грамоту и поместить ее у себя на странице в соцсетях или же распечатать.

"Мы сегодня распечатали грамоту "Гений безопасности", которую заработали, отвечая на вопросы. Надевали с сыном на скорость "боевки" (боевые костюмы спасателей: в МЧС, специально для подобных мероприятий сшили детские "боевки"). Честно говоря, думал, что будет более скучный концерт, но сын уговорил прийти, и я доволен", — рассказал один из участников Константин.

У белорусов активно заимствуют опыт проведения подобных акций российские и казахстанские коллеги.