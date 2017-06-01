Хана помидорам: синоптики обещают на ночь субботы заморозки

МИНСК, 2 июн – Sputnik. Заморозки ожидаются в ряде регионов Беларуси в ночь с пятницы на субботу, что может быть опасно для высаженных в открытый грунт томатов и всходов гречихи, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik / Марина Серебрякова Рябов: лето началось с похолодания, тепло вернется на следующей неделе

Ранее синоптики рассказали, что похолодание, пришедшее в страну в начале текущей недели, – временное, и уже к выходным в республике потеплеет.

"Ожидаемые в ближайшую ночь заморозки опасны для всходов гречихи, рассады томатов", – сказали в Гидромете.

Там также уточнили, что кроме указанных видов растений заморозки могут повредить взошедшие побеги теплолюбивых овощей, которые традиционно выращивают белорусы на приусадебных участках.

Как ранее сообщил Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов, в субботу днем ожидается от +13 до +20°С, по юго-западу – до +23°С, в воскресенье уже будет теплее – +18..+25°С, а в южных регионах – до +29°С.