Американские ВМС получили новейший авианосец за 12 миллиардов долларов

Пресс-служба ВМС США сообщила о передаче флоту новейшего авианосца USS Gerald R. Ford, церемония состоялась на базе Ньюпорт-Ньюс, расположенной на атлантическом побережье США в штате Вирджиния.

Хотя ходовые испытания корабля завершились 26 мая, полной боевой готовности корабль достигнет к 2020 году. Предположительный срок службы корабля составляет 50 лет.

Авианосец «Джеральд Форд», головной корабль проекта, был спущен на воду в ноябре 2013 года. Его готовность в настоящее время составляет 90 процентов. Водоизмещение авианосца составит около ста тысяч тонн при длине 337 метров и ширине 78 метров. Осадка американского корабля составит около 12 метров. «Джеральд Форд» сможет развивать скорость до 30 узлов. В состав экипажа корабля войдут 4660 моряков.



Фото: navy.mil

Изначально ВМС США планировали получить новый корабль в середине 2016 года, однако из-за сложностей в испытании систем корабля это событие сперва перенесли на ноябрь, а затем и вовсе на конец 2017 года. Строительство нового авианосца обошлось американскому бюджету в 12,6 миллиарда долларов.

В настоящее время «Джеральд Форд», оснащенный электромагнитной катапультой для запуска самолетов, достраивается на плаву. Кроме того, с 2015 года ведется строительство второго авианосца типа «Джон Кеннеди». В 2018 году планируется заложить третий авианесущий корабль — «Энтерпрайз». Как ожидается, в его конструкции будет использоваться металл уже списанного одноименного авианосца.