Американские ВМС получили новейший авианосец за 12 миллиардов долларов

Пресс-служба ВМС США сообщила о передаче флоту новейшего авианосца USS Gerald R. Ford, церемония состоялась на базе Ньюпорт-Ньюс, расположенной на атлантическом побережье США в штате Вирджиния.

Хотя ходовые испытания корабля завершились 26 мая, полной боевой готовности корабль достигнет к 2020 году. Предположительный срок службы корабля составляет 50 лет.