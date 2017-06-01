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Спустя 20 лет "Союзмультфильм" снимет продолжение мультсериала о деревне "Простоквашино"

02.06.2017 11:04 — Разное | Tut.by  
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Киностудия «Союзмультфильм» и группа компаний Danone заключили соглашение, в соответствии с которым «Союзмультфильм» произведет новые серии мультфильма о деревне «Простоквашино» и ее героях. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе киностудии.


«В рамках соглашения в период с 2018 по 2020 годы в свет выйдет 30 серий мультфильма, — уточнили в «Союзмультфильме». — Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать «Союзмультфильму».

Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии — 6,5 минут. Генеральным продюсером проекта станет Алена Оятьева, художественным руководителем — Елена Чернова, Маргарита Брусницина — креативным продюсером и шеф-редактором.

«Команда „Союзмультфильма“ очень внимательно относится к вопросам защиты прав интеллектуальной собственности на мультфильмы, входящие в золотую коллекцию и вновь создаваемые анимационные произведения, и мы рады, что компания Danone разделяет данный подход», — привели в пресс- службе слова председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой.

Она отметила, что задача нового проекта — «показать, как изменилось „Простоквашино“ вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких».

 
 
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Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D и 3D, длительность каждой серии - 6,5 минут

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