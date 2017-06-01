Макей рассказал о том, как Беларусь балансирует между Россией и Западом

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Беларуси трудно балансировать между Россией и Западом, учитывая, как далеко они зашли в своей «воинственной риторике» и взаимных обвинениях, заявил Владимир Макей в кулуарах конференции по экономической безопасности «Минского диалога».

— Балансировать всегда трудно, особенно когда стороны настолько далеко зашли в воинственной риторике, обвинениях друг против друга, — цитирует министра TUT.BY .

При этом глава МИД добавил, что Минск не собирается «балансировать в пользу той или иной стороны».

— Мне лично не нравится эта фраза: «Беларусь должна быть мостом между Востоком и Западом». Мы просто, исходя из наших национальных интересов, стараемся предложить идеи, которые помогли бы выстраиванию нормального диалога между оппонентами.

Выступая на конференции, Макей заявил, что Беларусь считает важным для экономической безопасности страны диверсифицировать торговлю по формуле «треть-треть-треть», так чтобы по трети белорусского экспорта шло на рынки ЕС, ЕАЭС и стран «дальней дуги».

— К сожалению, я должен сказать откровенно, нынешнюю конфигурацию внешней торговли нельзя назвать пропорциональной и комфортной для нашего государства.

После своего выступления министр пояснил, что имел в виду:

— Согласитесь, что в периоды экономических кризисов, которые периодически возникают, невозможно выжить такой небольшой стране, как Беларусь, если она будет зависеть от одного источника, от одного какого-то направления. Выход один — диверсификация.

Макей также заявил, что Беларусь в 2016 году значительно активизировала переговоры о вступлении в ВТО. В частности, были подписаны протоколы о завершении двусторонних переговоров с Японией и Южной Кореей.

— Мы благодарны и нашим американским партнерам, и нашим европейским партнерам за поддержку усилий Беларуси [по вступлению в ВТО].

Министр прогнозирует, что Беларусь скоро завершит переговоры с оставшимися 10−15 государствами.

Макей отметил, что активизация переговорного процесса позволила выйти на подготовку финального документа по вступлению в организацию — проекта доклада рабочей группы.

Министр не стал прогнозировать, когда закончатся переговоры об упрощении визового режима с ЕС.

— Я не могу сказать насчет удешевления шенгенских виз с нового года для Беларуси, это вы обратитесь к тем коллегам, кто делает подобного рода заявления. Переговорный процесс продолжается, мы спокойно работаем с Евросоюзом. Потребуется какое-то время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня.

Сегодняшняя конференция инициативы «Минский диалог» посвящена теме экономической безопасности в глобализированном мире. Мероприятия «Минского диалога» проводит команда «Либерального клуба», финансово их поддерживает немецкий фонд Конрада Аденауэра. Традиционно эти конференции поддерживает — в том числе и участием своего руководства — Министерство иностранных дел.