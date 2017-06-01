Лукашенко: есть сомнения, что в 2019 году модернизация НПЗ завершится /

Накануне, 1 июня, на совещании во Дворце Независимости с участием руководителей ведущих предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Александр Лукашенко резко раскритиковал положение дел в отечественной нефтепереработке и затянутые сроки модернизации НПЗ.

" Нефтепереработка из флагмана экономики превращается в убыточную отрасль , которую необходимо модернизировать. Хочу напомнить, что в совершенствование и модернизацию НПЗ вложены немалые деньги, а должной отдачи до сих пор нет", — заявил Лукашенко.

По словам главы государства, на снижении эффективности работы отрасли объективно сказалось и влияние мировой конъюнктуры. Президент отметил падение цен на нефть более чем в 2,5 раза. По прогнозам экспертов, мировые цены на нефть будут снижаться и далее. В текущем году стоимость одного барреля может составить 60 долларов за баррель.



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В ходе совещания Александр Лукашенко напомнил о стратегическом значении нефтеперерабатывающей отрасли для экономики страны. В настоящее время доля нефтепереработки в промышленности составляет более 13%, в экспорте — порядка 17%.

Однако, если учитывать глобальный объем средств, вложенных в модернизацию белорусских НПЗ, о полноценной отдаче речи пока не идет. Глава государства высказал ряд претензий в связи с просчетами в определении стратегии развития отрасли.

"Главный вопрос — в чем эти просчеты? Некомпетентная подготовка проектов, неграмотное распределение сил и средств привели к увеличению стоимости и сроков строительства (по отдельным проектам аж до пяти лет). Вызывает сомнение, что в декларируемом 2019 году мы окончательно завершим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов", — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси напомнил о том, что при согласовании назначения новых директоров "Нафтана" и Мозырского НПЗ им ставились четкие задачи по выработке программ действий в реальной ситуации. По словам Лукашенко, чтобы вникнуть в суть дела, времени прошло достаточно, но на сегодняшний день " многие проекты модернизации предприятий провалены".



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"Я предупреждал, что стать в старую колею и катить по накатанной, а я это вижу из ваших предложений на сегодняшний день, не получится. Терпеть такое положение с модернизацией, которую мы планировали завершить в определенные сроки, я не намерен. Я сказал о том, что, не дай бог, вы начнете здесь препираться у меня, как обычно бывает, пойдете отсюда без портфеля. Я вас категорически предупреждаю об этом", — заявил Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что принятые им решения "не должны были девальвированы, дезавуированы и не выполнены", и это касается всего, начиная от Орши и заканчивая нынешним разговором.

"Виноваты — виноваты. В чем вина. Провалил — провалил. В чем, кто виноват, причина. Все должно быть кратко, конкретно и четко. Мы должны выработать план действий по выводу нефтеперерабатывающих предприятий из существующей плохой ситуации", — констатировал Лукашенко.

Сейчас на трех крупнейших предприятиях нефтехимической отрасли страны реализуются масштабные инвестиционные проекты. Президент Беларуси намерен лично принимать модернизированные предприятия.

Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что предприятия должны работать в режиме жесткой экономии, не допуская перерасхода в административной и хозяйственной деятельности, а также при выполнении строительных работ.

Заявление Александра Лукашенко на совещании по развитию нефтеперерабатывающей отрасти слушайте на радио Sputnik Беларусь.