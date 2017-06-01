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Главный тренер "Динамо" Крэйг Вудкрофт может возглавить швейцарскую "Женеву-Серветт"

02.06.2017 11:35 — Разное | Tut.by  
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Швейцарское издание La Tribune Geneve утверждает, что главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавит команду «Женева-Серветт».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает издание, эту информацию им подтвердили сразу несколько источников, близких к клубу.

В прошлом сезоне «Женева-Серветт» заняла шестое место в регулярном сезоне чемпионата Швейцарии и вылетела в четвертьфинале плей-офф.

Крэйг Вудкрофт возглавил «Динамо» год назад. Под его руководством команда заняла пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступила ярославскому «Локомотиву» — 1:4.

Отметим, что контракт Вудкрофт с «Динамо» действителен до конца сезона-2018/2019.

 
 
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Швейцарское издание La Tribune Geneve утверждает, что главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт возглавит команду "Женева-Серветт".

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