Швейцарское издание La Tribune Geneve утверждает, что главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавит команду «Женева-Серветт».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает издание, эту информацию им подтвердили сразу несколько источников, близких к клубу.

В прошлом сезоне «Женева-Серветт» заняла шестое место в регулярном сезоне чемпионата Швейцарии и вылетела в четвертьфинале плей-офф.

Крэйг Вудкрофт возглавил «Динамо» год назад. Под его руководством команда заняла пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступила ярославскому «Локомотиву» — 1:4.

Отметим, что контракт Вудкрофт с «Динамо» действителен до конца сезона-2018/2019.