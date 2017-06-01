Возвращение легендарного Saab. Компания NEVS показала два новых электрических концепта

Шведско-китайский консорциум NEVS опубликовал фотографии пары концептов, созданных на основе бывших седана Saab 9−3 и универсала «повышенной проходимости» 9−3X.





Оба работают на электротяге, но никаких технических характеристик в NEVS пока не обнародовали. Известно, что на одной зарядке седан 9−3 EV и приподнятый универсал 9−3X EV будут способны преодолевать до 300 км.





Среди прочих особенностей — специальное мобильное приложение для отслеживания уровня заряда батареи и система ACAC (сокращение от Always Clean Air Cabin), высокоэффективный салонный фильтр, удаляющий, как уверяют разработчики, до 99% вредных веществ из поступающего в салон воздуха. Для китайских мегаполисов, задыхающихся в смоге, опция более чем актуальная.





Выпускаться электрическое семейство 9−3 будет на новом заводе NEVS в Тяньцзине — первая партия машин поступит в службы такси и будет использоваться в программе каршеринга этого китайского мегаполиса. В открытой продаже седан и универсал 9−3 EV должны появиться в следующем году.