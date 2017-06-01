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Возвращение легендарного Saab. Компания NEVS показала два новых электрических концепта

02.06.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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Шведско-китайский консорциум NEVS опубликовал фотографии пары концептов, созданных на основе бывших седана Saab 9−3 и универсала «повышенной проходимости» 9−3X.


Оба работают на электротяге, но никаких технических характеристик в NEVS пока не обнародовали. Известно, что на одной зарядке седан 9−3 EV и приподнятый универсал 9−3X EV будут способны преодолевать до 300 км.


Среди прочих особенностей — специальное мобильное приложение для отслеживания уровня заряда батареи и система ACAC (сокращение от Always Clean Air Cabin), высокоэффективный салонный фильтр, удаляющий, как уверяют разработчики, до 99% вредных веществ из поступающего в салон воздуха. Для китайских мегаполисов, задыхающихся в смоге, опция более чем актуальная.


Выпускаться электрическое семейство 9−3 будет на новом заводе NEVS в Тяньцзине — первая партия машин поступит в службы такси и будет использоваться в программе каршеринга этого китайского мегаполиса. В открытой продаже седан и универсал 9−3 EV должны появиться в следующем году.

 
 
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Марка Saab возрождается в виде китайских электрических концептов под маркой NEVS. Электромобили смогут проезжать до 300 км без подзарядки.

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