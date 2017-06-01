Рябов: на выходных погода улучшится, в воскресенье до +29°C

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют улучшение погоды на этих выходных, по их данным, сильный ветер прекратится, потеплеет.



© Sputnik Владимир Сергеев Выходные в Минске: куда сходить 3-4 июня

В пятницу еще сохранятся дожди, а также будет действовать предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении — усиление ветра порывали до 15 — 20 метров в секунду.

"В субботу погода улучшиться, дожди прекратятся и стихнет ветер. Но, Беларусь пока по-прежнему останется в прохладной воздушной массе северных широт", — сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов,

По его словам, температура ночью ожидается +1..+7°C, в отдельных районах заморозки до 0..-2°C, днем будет +11..+17°C, по юго-западу +18..+21°C.

"С воскресенья начнет теплеть, уже днем на республику начнут распространяться теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Хотя ночью еще будет свежо +2..+9°C, днем +17..+24°C, в юго-западных районах +25..+29°C ", — сказал синоптик.

По его словам, не обойдется без дождей, которые пройдут утром и днем по северо-западной половине страны, там же возможны грозы, на остальной территории преимущественно без осадков.

В начале следующей недели погоду в республике будут формировать атмосферные фронты и теплые воздушные массы с Западной Европы, сказал Рябов.

"В понедельник ночью и утром на большей части территории республики, днем преимущественно по востоку и северу страны, кратковременные дожди, возможны грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура ночью +9..+16°C, днем +16..+23°C, по югу до +26°C ", — отметил собеседник Sputnik.

В Минске ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь днем без осадков. Температура ночью +12..+14°C, днем +18..+20°C.