ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рябов: на выходных погода улучшится, в воскресенье до +29°C

02.06.2017 11:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют улучшение погоды на этих выходных, по их данным, сильный ветер прекратится, потеплеет.

Рябов: на выходных погода улучшится, в воскресенье до +29°C
© Sputnik Владимир Сергеев
Выходные в Минске: куда сходить 3-4 июня

В пятницу еще сохранятся дожди, а также будет действовать предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении — усиление ветра порывали до 15 — 20 метров в секунду.

"В субботу погода улучшиться, дожди прекратятся и стихнет ветер. Но, Беларусь пока по-прежнему останется в прохладной воздушной массе северных широт", — сообщил Sputnik в пятницу начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов,

По его словам, температура ночью ожидается +1..+7°C, в отдельных районах заморозки до 0..-2°C, днем будет +11..+17°C, по юго-западу +18..+21°C.

"С воскресенья начнет теплеть, уже днем на республику начнут распространяться теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Хотя ночью еще будет свежо +2..+9°C, днем +17..+24°C, в юго-западных районах +25..+29°C ", — сказал синоптик.

По его словам, не обойдется без дождей, которые пройдут утром и днем по северо-западной половине страны, там же возможны грозы, на остальной территории преимущественно без осадков.

В начале следующей недели погоду в республике будут формировать атмосферные фронты и теплые воздушные массы с Западной Европы, сказал Рябов.

"В понедельник ночью и утром на большей части территории республики, днем преимущественно по востоку и северу страны, кратковременные дожди, возможны грозы, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Температура ночью +9..+16°C, днем +16..+23°C, по югу до +26°C ", — отметил собеседник Sputnik.

В Минске ожидается переменная облачность, ночью кратковременный дождь днем без осадков. Температура ночью +12..+14°C, днем +18..+20°C. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале следующей недели погоду в республике будут формировать атмосферные фронты и теплые воздушные массы с Западной Европы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Возвращение легендарного Saab. Компания NEVS показала два новых электрических концепта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика