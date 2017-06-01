|
Глава Сбербанка России объявил о начале «десятилетия надежд»
02.06.2017 11:56 — Разное | Ежедневник
фото: dotamaps.ru
Об этом Герман Греф заявил на Петербургском экономическом форуме.
Греф отметил, что уровень роста экономики в 1% в год для России — «очень низкий показатель». Поэтому следующее десятилетие должно стать для России периодом восстановления.
«Следующее десятилетие пока — что прозвучало здесь, — это десятилетие надежд. Надежд на экономические реформы и на восстановление темпов экономического роста», — цитирует Грефа
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом Герман Греф заявил на Петербургском экономическом форуме.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии