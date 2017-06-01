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Глава Сбербанка России объявил о начале «десятилетия надежд»

02.06.2017 11:56 — Разное | Ежедневник  
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Глава Сбербанка России объявил о начале «десятилетия надежд»

фото: dotamaps.ru

Об этом Герман Греф заявил на Петербургском экономическом форуме.

Греф отметил, что уровень роста экономики в 1% в год для России — «очень низкий показатель». Поэтому следующее десятилетие должно стать для России периодом восстановления.

«Следующее десятилетие пока — что прозвучало здесь, — это десятилетие надежд. Надежд на экономические реформы и на восстановление темпов экономического роста», — цитирует Грефа РБК.

Ранее глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин во время делового завтрака Сбербанка назвал прошедшее десятилетие «потерянным» для России. Он связал это с тем, что средний рост экономики России с 2008 года по 2017 год составил 1% в год.

До этого, 1 июня на заседании в рамках ПМЭФ-2017 Алексей Кудрин заявил, что Россия попала в тренд низкого роста, из которого не может выбраться.

 

 
 
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Об этом Герман Греф заявил на Петербургском экономическом форуме.

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