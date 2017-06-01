|
В Минске пройдет детский фестиваль интересной науки "Элементик"
Минский музей науки «Элементо» сообщил о проведении детского фестиваля интересной науки «Элементик». Мероприятие пройдет 10 июня в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки, с 11.00 до 17.00.
Гостей ждут научно-популярные лекции и научные шоу-программы для всей семьи. Фестиваль пройдет при поддержке физического факультета БГУ.
В фестивале примут участие:
— Научное шоу Ximikids;
— Выставка от музея науки «Элементо»;
— Робототехники от центра «100 Баллов»;
— Лаборатория центра «Инженериум»;
— Чемпионы Беларуси по спидкубингу;
— Лаборатория детского научного лагеря.
Кроме того, гости праздника смогут послушать и поиграть на Терменвоксе, провести собственные эксперименты на специальном лабораторном столе, полакомиться мороженым из жидкого азота, сыграть в гигантские шахматы и просто провести время с пользой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие пройдет 10 июня в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии