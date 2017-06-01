ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске пройдет детский фестиваль интересной науки "Элементик"

02.06.2017 12:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минский музей науки «Элементо» сообщил о проведении детского фестиваля интересной науки «Элементик». Мероприятие пройдет 10 июня в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки, с 11.00 до 17.00.


Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Гостей ждут научно-популярные лекции и научные шоу-программы для всей семьи. Фестиваль пройдет при поддержке физического факультета БГУ.

В фестивале примут участие:

— Научное шоу Ximikids;

— Выставка от музея науки «Элементо»;

— Робототехники от центра «100 Баллов»;

— Лаборатория центра «Инженериум»;

— Чемпионы Беларуси по спидкубингу;

— Лаборатория детского научного лагеря.

Кроме того, гости праздника смогут послушать и поиграть на Терменвоксе, провести собственные эксперименты на специальном лабораторном столе, полакомиться мороженым из жидкого азота, сыграть в гигантские шахматы и просто провести время с пользой.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие пройдет 10 июня в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Глава Сбербанка России объявил о начале «десятилетия надежд»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика