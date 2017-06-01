Минский музей науки «Элементо» сообщил о проведении детского фестиваля интересной науки «Элементик». Мероприятие пройдет 10 июня в галерее «Лабиринт» Национальной библиотеки, с 11.00 до 17.00.



Фото: Дмитрий Смирнов, TUT.BY

Гостей ждут научно-популярные лекции и научные шоу-программы для всей семьи. Фестиваль пройдет при поддержке физического факультета БГУ.

В фестивале примут участие:

— Научное шоу Ximikids;

— Выставка от музея науки «Элементо»;

— Робототехники от центра «100 Баллов»;

— Лаборатория центра «Инженериум»;

— Чемпионы Беларуси по спидкубингу;

— Лаборатория детского научного лагеря.

Кроме того, гости праздника смогут послушать и поиграть на Терменвоксе, провести собственные эксперименты на специальном лабораторном столе, полакомиться мороженым из жидкого азота, сыграть в гигантские шахматы и просто провести время с пользой.