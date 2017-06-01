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"Мировое метро" Hyperloop свяжет две европейские столицы

02.06.2017 11:39 — Разное | Tut.by  
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Команда из Нидерландов выиграла конкурс SpaceX на постройку испытательного участка Hyperloop и планирует наладить сообщение между Парижем и Амстердамом. Об этом сообщает Reuters.


Фото: Michael Kooren / Reuters

Строить новый транспорт в Голландии будет компания Hardt Global Mobility. Она сформировалась из команды Делфтского технического университета, которая выиграла конкурс SpaceX в январе.

Сейчас компании удалось привлечь 600 тысяч евро, чтобы начать строительство 30-метровой трубы и шаттла для испытаний на низких скоростях. Разработчики планируют собрать еще больше средств и построить к 2019 году полноценную линию для высокоскоростных тестов.

К 2021 году они собираются запустить коммерческий рейс между Парижем и Амстердамом. В случае успеха дорога из одной столицы в другую займет всего 20 минут. Сегодня для этого нужно полтора часа на самолете, три с половиной — на поезде и около пяти — на автомобиле.


Фото: Michael Kooren / Reuters

Фото: Michael Kooren / Reuters

Фото: Michael Kooren / Reuters

Фото: Michael Kooren / Reuters

Напомним, проект вакуумного поезда Hyperloop был представлен Илоном Маском в августе 2013 года. Транспортная система предполагает использование грузопассажирских капсул для перемещения по трубам, в которых поддерживается крайне низкое давление — в одну тысячную от атмосферного. Из-за низкого аэродинамического сопротивления внутри Hyperloop скорость движения поезда теоретически сможет достигать 1,2 тысячи километров в час.

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