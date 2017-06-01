В России хотят разработать национальную криптовалюту

Банк России будет разрабатывать национальную криптовалюту. Об этом сегодня сообщила замглавы Центробанка России Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Над этим мы уже начали работать, — завила Ольга Скоробогатова, передает „Российская газета“. — На самом деле, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо. Это только вопрос конкретного времени".

По ее словам, с предложением — каким образом определять, что такое частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства — Банк России совместно с другими ведомствами может выйти в Госдуму уже во время осенней сессии нижней палаты парламента.

В свою очередь первый зампред Банка России Сергей Швецов на одной из сессий форума заявил о том, что одна из российских бирж уже рассматривает возможность запуска торгов криптовалютами. И пока идет дискуссия о том, считать криптовалюту товаром, или нет.

Напомним, что о планах эмитировать национальную электронную валюту ранее говорили представители банковского сообщества целого ряда стран.

Самой известной и наиболее популярной криптовалютой в мире на сегодняшний день является биткоин, запущенный в электронный оборот в январе 2009 года.