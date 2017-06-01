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В России хотят разработать национальную криптовалюту

02.06.2017 12:19 — Разное | Tut.by  
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Банк России будет разрабатывать национальную криптовалюту. Об этом сегодня сообщила замглавы Центробанка России Ольга Скоробогатова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Над этим мы уже начали работать, — завила Ольга Скоробогатова, передает „Российская газета“. — На самом деле, все регуляторы пришли к мысли, что национальную виртуальную валюту делать надо. Это только вопрос конкретного времени".

По ее словам, с предложением — каким образом определять, что такое частная цифровая валюта и как ее регулировать на уровне государства — Банк России совместно с другими ведомствами может выйти в Госдуму уже во время осенней сессии нижней палаты парламента.

В свою очередь первый зампред Банка России Сергей Швецов на одной из сессий форума заявил о том, что одна из российских бирж уже рассматривает возможность запуска торгов криптовалютами. И пока идет дискуссия о том, считать криптовалюту товаром, или нет.

Напомним, что о планах эмитировать национальную электронную валюту ранее говорили представители банковского сообщества целого ряда стран.

Самой известной и наиболее популярной криптовалютой в мире на сегодняшний день является биткоин, запущенный в электронный оборот в январе 2009 года.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Банк России будет разрабатывать национальную криптовалюту. Об этом сообщила замглавы Центробанка России Ольга Скоробогатова на Петербургском международном...

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