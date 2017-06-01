СК: за издевательство над ребенком жительнице Пинска грозит до 10 лет /

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело по части 2 статьи 183 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это "незаконное лишение свободы, совершенное способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, либо сопровождающееся мучениями". Ответственность по данной статье предполагает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Такое обвинение предъявлено безработной 34-летней жительнице Пинска, которая 15 мая в течение получаса удерживала у себя в квартире 8-летнего ребенка и издевалась над ним , сообщила радио Sputnik Беларусь официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

"По данным следствия, женщина в период с 13:00 до 13:30 помимо воли удерживала в квартире по месту своего жительства восьмилетнего мальчика. При этом она высказывала в адрес школьника различные угрозы, нанесла ему несколько ударов ножом по различным частям тела, пока он не был освобожден прибывшими на место сотрудниками органов внутренних дел", — сообщила Дранькова.

Сообщение о противоправных действиях поступило от родителей мальчика, которым о случившемся рассказал его друг. В тот день дети направлялись в школу и зашли по дороге за общим знакомым. В подъезде на них набросилась неизвестная женщина и затащила одного из ребят к себе в квартиру.

В результате инцидента третьеклассник был доставлен в больницу с множественными поверхностными ранами и ссадинами на лице, руках и теле. После оказания первой медицинской помощи ребенок был отпущен домой. Подозреваемую заключили под стражу, ей предъявлено обвинение.

"Сейчас решается вопрос о производстве стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. В рамках уголовного дела проведены осмотры, допросы, назначен ряд исследований", — сообщила Дранькова.

По данным следствия, женщина проживала в квартире одна. У нее есть дети, они не изъяты государством, отметила представитель СК.

Комментарий официального представителя УСК по Брестской области Марины Драньковой слушайте на радио Sputnik Беларусь.