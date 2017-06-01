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Внешэкономбанк России выдаст кредиты под закупки белорусских товаров

02.06.2017 12:04 — Разное | Ежедневник  
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Внешэкономбанк России выдаст кредиты под закупки белорусских товаров

фото: newsy-world.ru

Соответствующий договор заключен между Совмином Беларуси и банком.

Совет Министров заключил договор с российской государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" об условиях выдачи кредитов для приобретения в России товаров, произведенных в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба белорусского правительства.  

Документ подписан во время XXI Петербургского международного экономического форума, который проходит 1-3 июня в Санкт-Петербурге. 


Кроме того, правительство Беларуси и Внешэкономбанк заключили меморандум о сотрудничестве. 

Соглашение о сотрудничестве заключили также Белорусская торгово-промышленная палата и фонд "Росконгресс". Стороны договорились развивать взаимодействие для содействия налаживанию контактов между экспертными сообществами и деловыми кругами Беларуси и России, закреплению существующих и развитию новых долгосрочных партнерских связей между предприятиями и организациями. Для реализации соглашения стороны будут на регулярной основе оказывать друг другу консультационную, информационную и экспертную поддержку по актуальным вопросам торгово-экономического сотрудничества, совместно проводить конгрессные, выставочные и деловые мероприятия, информировать представителей деловых кругов двух стран о планируемых мероприятиях, проектах и программах, направленных на развитие двусторонних отношений.

 
 
 
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Соответствующий договор заключен между Совмином Беларуси и банком.

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