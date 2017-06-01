Экс-голкипер сборной Беларуси и тренер Андрей Мезин рассказал о разводе с женой, которая ушла к другому бывшему вратарю национальной дружины Виталию Ковалю.



Андрей Мезин с теперь уже бывшей женой Анжелой. Фото: Из семейного архива Мезиных

— Личная история семейной жизни, так понимаю, уже завершена официально?

— Да, мы развелись в марте. Сделали бы это и раньше, но по закону младшему сыну должно было исполниться три года.

— Доводилось быть гостем в вашем доме — кто сейчас там живет?

— Опять я. Поначалу съехал на квартиру в Веснянке. Но дом все-таки мой и детей. Периодически наведывался, иногда оставался ночевать, чтобы младший не ударялся в слезы. Уже экс-супруге это, видимо, не понравилось — забрала малышей и съехала на съемное жилье. Ее выбор. Все, что нас теперь связывает, — будущее детей. Само собой, оно мне небезразлично: участие принимаю и буду принимать. Вижусь с ними по мере возможности.

— Еще относительно недавно с напарником по сборной вы были как минимум хорошими приятелями. Теперь это в прошлом?

— Естественно. Дальше у каждого своя дорога. Приятного мало, но в жизни случается и такое, и даже покруче. Не буду ни в кого тыкать пальцем и в чем-то обвинять. В конце концов, и женятся, и разводятся двое. Ну вот так сложилась ситуация. А жизнь расставит все акценты. Сам шучу, что, видимо, это моя судьба: до определенного момента жить с женщиной, а потом передавать ее в хорошие руки.

— В женщинах не разочаровался?

— Нисколько. Сейчас есть новые отношения. У меня все нормально и четверо замечательных детей, которых папа не бросит. Со старшими от первого брака сейчас общаемся так здорово, словно всегда жили вместе.

— Третий брак и пятого ребенка допускаешь?

— Ой, ну вот давай только без прогнозов, тем более на такую тему! Скажем так, не исключаю. Но непременной цели не ставлю.