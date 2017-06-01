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Бонстики: выбери своего любимца

02.06.2017 12:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бонстики появились в Беларуси в прошлом году: их начали дарить к покупкам в одной из торговых сетей. Уже позже появилась возможность купить эти игрушки, обменять бонстиков или даже собрать коллекцию. И вот — в республике есть новые бонстики, которых будут давать покупателям до середины июля. Узнайте имена бонстиков и голосуйте за любимого на Sputnik.

Среди бонстиков есть и модники, и трусишки — у каждого из них есть своя история. Сейчас про них выходят даже мультфильмы и разрабатываются приложения для мобильных телефонов. Словом, эпидемия бонстиков действительно захватила республику.

 
 
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Беларусь продолжает лихорадить из-за бонстиков - сувениров одной из крупнейших торговых сетей Беларуси. Sputnik предлагает вам познакомиться с именами всеобщих...

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