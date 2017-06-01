Uber существует в Минске чуть больше года. AUTO.TUT.BY поговорил с топ-менеджерами компании Uber и узнал, как изменится сервис в ближайшее время, сколько зарабатывают водители и когда Uber ждать в других белорусских городах.



Фото: autoua.net

Генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе Роб Хаззам считает, что потенциал платформы все еще очень велик.

— Если взглянуть на статистику по Беларуси за первый квартал 2017 года (к аналогичному кварталу прошлого года) мы увидим, что наш бизнес здесь вырос на 600% (имеется в виду рост количества поездок. — прим. AUTO.TUT.BY). В Минске очень любят инновации, технологии. Но есть куда двигаться дальше: если в вашей столице на 1000 населения приходится порядка 3−4 лицензионных поставщиков транспортных услуг (такси), то в Лондоне, Нью-Йорке на это же количество человек приходится 12 машин.

Сейчас команда работает над внедрением новых услуг, которые могут оказать партнеры Uber. В первую мы попросили рассказать о новинках, которые придут в Минск.

— Мы пока ничего не можем твердо обещать, но могу сказать, что речь идет о внедрении такого продукта, как UberKids — когда на вызов приезжает машина с детским автокреслом. В Москве мы недавно запустили UberЕats (сервис по доставке еды — прим. AUTO.TUT.BY). В США — грузовое сопровождение. В Турции работает приложение UberBoat (для водных такси, курсирующих через пролив Босфор в центральном Стамбуле/ - прим. AUTO.TUT.BY).

В Беларуси и Украине проводился опрос о том, какие еще сервисы пользователи Uber хотели бы видеть на платформе. Пользователи выразили заинтересованность в машинах, оборудованных детским креслом, рассказала директор по коммуникациям Uber в России и СНГ Ирина Гущина.

В ноябре прошлого года генеральный менеджер Uber в СНГ Алексей Стах отмечал , что доля клиентов, которым требуется такая опция, как детское кресло, слишком мала по сравнению с основным сегментом клиентов, поэтому этот вопрос в компании тогда не поднимался. Однако с тех пор аудитория значительно выросла и вопрос возник сам собой.

Еще одна новинка, приход которой в Беларусь активно обсуждается, — это сервис совместных поездок — UberPool. Он действует уже в нескольких городах. Суть заключается в том, чтобы объединить пользователей, которые едут в одну точку и сделать поездку еще дешевле даже по сравнению с UberX. По словам Роба Хаззама, такая система позволит сократить стоимость поездки примерно на 35%.

Справка: С момента запуска Uber в Минске в ноябре 2015 года приложение скачали около 300 тысяч раз, а запускали более 3 миллионов раз. Самые активные часы — утро и вечер. Среднее время ожидания машины в Минске — 5 минут.

А вот прихода Uber в другие белорусские города пока не предвидится.

— Я бы не стал концентрироваться вокруг молодежи, которая больше пользуется смартфонами, а значит является потенциальным потребителем наших услуг. Хотя действительно часть наших пользователей — это молодежь. Но не только они используют сервис ежедневно. Нам прежде всего интересны города-миллионники, — отметил Алексей Стах в ответ на вопрос, какие условия нужны для того, чтобы сервис запустили в регионах Беларуси. — Я не могу сказать, что это жесткое правило. Но на постсоветском пространстве еще не открыты такие города, как Тбилиси, Ереван. Да, на сегодняшний день мы фиксируем хороший спрос на сервис в Минске. Но мы работаем над тем, чтобы сделать продукт еще более доступным и пока не чувствуем, что этот процесс в белорусской столице завершился.

Зарплаты, уровень сервиса и оценки пассажирам



Водители сервиса тоже ставят оценки своим пассажирам. Узнать свой рейтинг можно в своем профиле

Пользователи сервиса часто задают вопросы о зарплате и текучке водителей, формировании коэффициентов тарифа, оценках водителям и пассажирам. Информация о том, что у пользователей возникают вопросы по коэффициентам, не раз поднималась в СМИ, люди отмечали, что механизм повышения коэффициента или же его понижения не совсем понятен пассажирам.

— В классической ситуации есть 10 машин и 100 заказов. На вызов приезжает эти 10 машин, а остальные заказы растворяются где-то еще. Чем уникальна технология нашего сервиса? В пиковые часы количество заказов оценивается в режиме реального времени. Об этих пиковых часах знают наши водители, им известно, что если они выйдут на линию в это время, у них появляется шанс заработать больше. Получается обоюдная выгода: водитель может заработать больше, а пассажир может уехать, пусть и по немного большей цене. Эти коэффициенты позволяют «вызвать» на линию уже не 10 машин, а 20−30 и удовлетворить спрос.

Белорусские пользователи обеспокоены снижением уровня качества: почему сервис, который так громко заявил о себе вначале, сейчас снизил планку. «Раньше приезжали водители с иголочки, а теперь даже музыку не всегда выключают по просьбе», — написала нам читательница Анна.

Алексей Стах напомнил, что в Минске Uber запускался с премиального UberBlack — это изначально более высокий уровень сервиса.

— Однако затем пришел более дешевый UberX — и люди проголосовали за него.

Не многие знают, что не только водители, но и пассажиры получают оценки за поездку. Собеседники отметили, что рейтинг белорусских партнеров сервиса довольно высок на территории постсоветского пространства — 4.85. Именно рейтинг водителей — является для компании ключевым — так они могут судить, нравится сервис клиентам или же стоит что-то улучшить. Оценка пользователей же интересна в первую очередь самим пользователям — в большинстве случаев она равна пяти или около того.

— Недавно мы проводили опрос среди пользователей, какие правила поведения стоит соблюдать во время поездки. После этого составили своеобразный кодекс вежливости — 12 простых правил, соблюдая которые можно ехать в машине с еще большим комфортом. (Например, поздороваться с водителем, поблагодарить его после поездки, избегать приказного тона, чтобы водитель мог с достоинством выполнять свою работу. Некоторые правила связаны с безопасностью на дороге. — прим. AUTO.TUT.BY.) Затем выложили этот кодекс в соцсетях — надо сказать, что этот опрос вызвал очень бурное обсуждение — людям действительно было интересно понять, как наиболее эффективно взаимодействовать с водителями. Полагаю, что-то похожее мы сможем организовать и в Беларуси, — отметила Ирина Гущина.

Вопрос, который интересует всех без исключения: сколько все-таки получают водители сервиса и так ли велика текучка кадров? По словам Роба Хаззама, сравнивать доход партнеров сервиса в Беларуси и других странах довольно сложно: разный уровень жизни, разная стоимость обслуживания авто и топлива. Однако топ-менеджер добавил, что водители сервиса могут зарабатывать именно те деньги, которые их удовлетворят.

— Мы не любим обсуждать доход наших партнеров — это сугубо их дело. Но это больше средней зарплаты по Беларуси (766 рублей. — прим. AUTO.TUT.BY ), — сказал Алексей Стах. — С другой стороны, смотря что считать доходом, сколько они работают на линии, в какие часы… Негативные отзывы, на наш взгляд, немного преувеличены.





— Нам не удалось бы достичь таких темпов роста, если бы от нас уходили водители — это простая математика. Предложение решает спрос. С другой стороны — уход водителей и приход их на фирму — естественный процесс. Кто-то пробует для себя, использует сервис в качестве подработки, уходит — мы абсолютно нормально к этому относимся. Что касается конкретных цифр: текучка в Минске ниже, чем в целом по сервису, однако мы не можем разглашать эту информацию.

С «большой текучкой кадров, о которой все говорят», невозможно было бы подавать машину за средние пять минут, уверяет Алексей Стах.

— Этого показателя нельзя было бы добиться, если бы из системы уходили водители, — сказал Алексей Стах. — Конечно, мы стремимся к еще более высоким показателям. Например, в Китае, Сан-Франциско этот показатель равен двум-трем минутам. То есть ты нажал кнопку, завязал шнурки и спустился, а тебя уже ждет машина.