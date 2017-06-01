Белорус о голе от Швейцарии: Подумал - ну, бей с такого расстояния. А он вон как ударил

Полузащитник сборной Беларуси по футболу Станислав Драгун прокомментировал поражение в выездном спарринге от команды Швейцарии и вспомнил пропущенный гол, который эффектно забил Джердан Шачири.

Вот это удар!!! Шакири фантастический гол забивает нам. 1:0. pic.twitter.com/jAZ0NnVpWX — SPORT.TUT.BY (@sporttut) June 1, 2017

— Старались, боролись, но, к сожалению, положительного результата добиться не удалось. Главная причина, считаю — несыгранность.

— Гол пришел из опорной зоны. Твой игрок?

— Да, это был мой игрок. Я его встречал. Но когда вы играете с футболистом топ-класса, таким, как Шакири, ему хватает одного момента. Надо было анализировать его действия. Это я и сделал. У него высокая стартовая скорость, благодаря которой один в один он может обыграть любого. Я сделал небольшой зазор, мяч к нему отскочил. Ну, я подумал: ну, бей, с такого расстояния, с шага. А он вон как ударил. Да, видимо, неправильно оценил ситуацию, получается. Надо было сблизиться и не дать ему выстрелить.

— В концовке возникла заварушка — что произошло?

— Это эмоции. Тёма Быков жестко пошел в отбор, это не понравилось швейцарцам. Они начали прессовать Тему, мы за него вступили. Никто не остался в стороне, молодцы, постояли за партнера.